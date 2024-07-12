دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- اختير فندق شاهق في دبي، ومرصد فضائي في قبرص، ومركز تحكم لمحطة طاقة شمسية في تركيا، من بين أكثر من 220 مشروعًا، لجائزة أفضل مبنى في العالم لعام 2024.

وتشمل المسابقة 18 فئة، من بينها المساكن، والمكاتب، والمرافق الصحية، والرياضية، وتم الإعلان عن القائمة المختصرة من قبل منظمي مهرجان العمارة العالمي السنوي (WAF)، الإثنين.

وسيقدم جميع المتأهلين للتصفيات النهائية مشاريعهم في الدورة الـ17 للمهرجان في نوفمبر/تشرين الثاني.

وستقوم لجنة تتكونّ من 175 ممثّلًا بالتصويت للفائزين ضمن الفئات، والذين يتنافسون للحصول على اللقب العام أيضًا.

ومُنِحت الجائزة الكبرى العام الماضي إلى مدرسة داخلية في مقاطعة تشجيانغ الصينية تميّزت بحديقة على السطح، وممرات مرتفعة شكلت "غابة عائمة".

وكان المتحف الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين في روما، الذي صممته المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، من بين المباني السابقة الفائزة في المسابقة، بالإضافة إلى محطة لتحويل النفايات إلى طاقة تتمتع بمنحدرٍ للتزلج على السطح في كوبنهاغن، وغيرها من المباني.

وأفاد مدير برنامج مهرجان العمارة العالمي، بول فينش، في بيان أنّ مسابقة هذا العام جذبت "مجموعة رائعة أخرى من المباني المشاركة" ما جعل وضع القائمة المختصرة للمشاريع عملية صعبة.

ألق نظرة على بعض المباني لهذا العام:

فندق "أتلانتس ذا رويال"، الإمارات العربية المتحدة

Credit: 2024 World Architecture Festival

صمم مهندسون معماريون أمريكيون من شركة "Kohn Pedersen Fox"، فندق "أتلانتس ذا رويال".

والهيكل، الذي يبلغ طوله 500 متر، عبارة عن سلسلة من الغرف المتصلة بواسطةٍ جسر معلق مركزي.

مبنى " Texoversum "، ألمانيا

Credit: 2024 World Architecture Festival

يعكس المظهر الخارجي "المنسوج" لمبنى " Texoversum"، وهو جزء من خطة التوسعة الجديدة للحرم الجامعي لجامعة "ريوتلنجن" للعلوم التطبيقية في ألمانيا، وظيفة المبنى كمركزٍ للتدريس والبحث في تقنيات صناعة الأنسجة.

فندق " TAWA Refugio "، تشيلي

Credit: 2024 World Architecture Festival

تمت الإشادة بشركة الهندسة المعمارية التشيلية "Contexto"، بفضل فندق "TAWA Refugio"، والذي يتمتع بإطار على شكل حرف "A".

"المنزل النحيف"، الهند

Credit: 2024 World Architecture Festival

يحمل هذا المنزل اسمًا مناسبًا له، وهو "Slender House"، أي "المنزل النحيف".

وصممت شركة " Spaces Architects@KA" الهندية هذا المنزل الذي بني ليحتل قطعة أرض يبلغ عرضها 6 أمتار فقط في دلهي.

مرصد النجوم الوطني، قبرص

Credit: 2024 World Architecture Festival

يقع مرصد النجوم الوطني (National Star Observatory)، الذي صممته شركة "Kyriakos Tsolakis Architects"، في قبرص، وبين جبال "ترودوس" تحديدًا، ويضم تلسكوبين قويين للغاية.

وتم ترشيح المبنى في فئة المباني المدنية والمجتمعية (Civic and Community).

قلعة في تركيا

Credit: 2024 World Architecture Festival

تقع هذه القلعة على الساحل الأوروبي لشبه جزيرة "جاليبولي" في تركيا، وقد تعرض المبنى الأصلي، الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، لأضرار بالغة خلال الحرب العالمية الأولى.

وعمل فريق متعدد التخصصات، يضم مصممين، ومؤرخين، ومهندسين على إعادة القلعة إلى شكلها الحالي الذي نراه اليوم.

فندق " OLM Nature Escape "، إيطاليا

Credit: 2024 World Architecture Festival

يقع فندق "OLM Nature Escape" في جبال الدولوميت في إيطاليا.

والمبنى من تصميم شركة " Andreas Gruber Architects"، ويتمتع بشكل دائري.

مركز شنجن للنساء والأطفال، الصين

Credit: 2024 World Architecture Festival

مركز شنجن للنساء والأطفال عبارة عن ناطحة سحاب ملونة بالصين تحتوي على مجموعة من المرافق المخصصة للنساء والأطفال، بما في ذلك مكتبة، ومسرح خاص للأطفال الصغار.

والمركز من تصميم مجموعة معمارية هولندية تُدعى "MVRDV".