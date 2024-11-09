حلوى زفاف الملكة إليزابيث والأمير فيليب بيعت بمزاد.. إليكم السعر

تم تصنيع قالب حلوى الزفاف الذي يرتفع تسعة أقدام من قبل شركة McVitie and Price Ltd.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيعت قطعة "نادرة جدًا" من قالب الحلوى الذي قُدِّمَ خلال حفل زفاف الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، مقابل 2200 جنيه إسترليني (2800 دولار) هذا الأسبوع، بحسب دار المزادات Reeman Dansie.

لقد نَجَت قطعة قالب الحلوى التي صُنعت قبل 77 عامًا، ولم تعد صالحة للأكل، رغم مرور ثمانية عقود تقريبًا على يوم الزفاف الذي أقيم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947.

لا تزال (قطعة الحلوى) موضبة بعناية في صندوق صغير خُتم بشعار الأميرة إليزابيث الفضي آنذاك، ومفرش مزخرف في الداخل.

حافظ هذا الصندوق على الكعكة آمنة بعدما أُرسِلت من قصر باكنغهام إلى ماريون بولسون، مدبرة المنزل في هوليرود هاوس في إدنبرة، اسكتلندا، كهدية من الزوجين الملكيين.

قطعة حلوى صنعت قبل 77 عامًا. Credit: Reeman Dansie

إلى جانب الكعكة، تلقت بولسون رسالة من إليزابيث تشكرها فيها على "هدية الزفاف المبهجة".

وجاء في الرسالة المطبوعة التي تحمل توقيع إليزابيث، "نحن الإثنان مفتونان بخدمة الحلوى، الزهور المختلفة والألوان الجميلة التي حظيت بإعجاب كبير من قبل كل من رآها".

وجاء في الرسالة أيضًا: "هذه هدية علينا استخدامها باستمرار، فهي ستكون بمثابة تذكير باللطف والتمنيات الطيبة لسعادتنا التي تمثلها".

وقد نجت أيضًا رسالة الملكة التي تشكر فيها ماريون بولسون على هدية الزفاف. Credit: Reeman Dansie

كانت كعكة زفاف إليزابيث وفيليب فاخرة، إذ بلغ ارتفاعها تسعة أقدام (2.7 متر)، ووزنها 500 رطل (226،5 كلغ).

وزُيّنت بشعارات النبالة الخاصة بالعائلتين، وشخصيات من الأنشطة المفضلة للزوجين مغطاة بالسكر. وقد أنتجت 2000 شريحة للضيوف، ومئات أخرى أرسلت إلى الجمعيات الخيرية، والمنظمات الأخرى، كما احتُفظ بطبقة واحدة منها لمعمودية الأمير تشارلز آنذاك.

وقاومت بعض هذه الشرائح مرور الزمن، وبيعت في مزاد علني، إحداها في عام 2013، محققة 1750 جنيهًا إسترلينيًا (2300 دولار)، بحسب دار المزادات كريستيز.

وبيعت كعكة قُدِّمَت خلال حفل زفاف تشارلز والأميرة ديانا ثم حُفِظَت بغلاف بلاستيكي في علبة كعك قديمة، بمبلغ 1850 جنيهًا إسترلينيًا (2565 دولارًا آنذاك) في مزاد، عام 2021.

تميّزت شريحة الكعكة التي يبلغ عمرها 40 عامًا بشعار نبالة باللون الذهبي والأحمر والأزرق والفضي، ورذاذ حدوة حصان وأوراق فضية، بالإضافة إلى بعض الزينة الزخرفية البيضاء.