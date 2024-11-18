ساعة ذهبية مهداة إلى بطل "تيتانيك" تباع بأكثر من مليون دولار

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ساعة ذهبية مهداة إلى بطل "تيتانيك" تباع بأكثر من مليون دولار - CNN Arabic

ساعة ذهبية مهداة إلى بطل "تيتانيك" تباع بأكثر من مليون دولار

ستايل
نشر
3 دقائق قراءة
01jcvfhezb7jpc5tx4vpf3g5xn-copy.jpg
Credit: Henry Aldridge and Son/PA Wire

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيعت ساعة ذهبية أهديت لقبطان سفينة أنقذ أكثر من 700 راكب وأفراد طاقم من سفينة "تيتانيك"، بمبلغ قياسي بلغ 1.56 مليون جنيه إسترليني، أي 1.97 مليون دولار.

وأفادت دار المزادات"Henry Aldridge & Son" لـ CNN، الأحد، أن ساعة الجيب، وهي من صنع علامة المجوهرات "تيفاني آند كو" ويبلغ وزنها 18 قيراطًا، أهديت إلى القبطان آرثر روسترون من أرامل ثلاثة رجال أعمال أثرياء لقوا حتفهم عندما غرقت سفينة "تيتانيك" في 15 أبريل/ نيسان عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي.

وقام روسترون بتغيير مسار سفينته البخارية "آر إم إس كارباثيا" خلال رحلة من مدينة نيويورك إلى البحر الأبيض المتوسط ​​في عام 1912، بعدما تلقى نداءات استغاثة من سفينة "تيتانيك" الغارقة. 

قد يهمك أيضاً

بطاقة بريدية كتبها "بطل منسي" في عملية إنقاذ "تيتانيك" تباع في مزاد.. وهذا سعرها المتوقع

ساعة ذهبية مهداة إلى بطل "تيتانيك"
كانت ساعة الجيب الذهبية تحمل رسالة من الأرامل الثلاث الناجيات للتعبير عن "امتنانهن وتقديرهن الصادق" للقبطان روسترون.Credit: Henry Aldridge and Son/PA Wire

وتحمل الساعة نقشًا نصه: "هذه الساعة مُقدّمة إلى القبطان روسترون مع الامتنان والتقدير العميق من ثلاث ناجيات في سفينة تيتانيك بتاريخ 15 أبريل 1912: السيدة جون بي. ثاير، والسيدة جون جاكوب أستور، والسيدة جورج دي. ويدنر".

وكان زوج أستور، أي جون جاكوب أستور الرابع، يعد أغنى رجل على متن سفينة "تيتانيك"، وقد تم تجسيد شخصيته في فيلم المخرج جيمس كاميرون في عام 1997 "تيتانيك". وقد تمكن من إنقاذ زوجته الحامل بوضعها في قارب نجاة، لكنه لقي حتفه مع حوالي 1،500 شخص آخرين.

وقد أهديت الساعة إلى روسترون تقديراً لشجاعته في قصر أستور الواقع بمدينة نيويورك الأمريكية في تاريخ 31 مايو/ أيار عام 1912، أي بعد عام واحد من إبحار سفينة "تيتانيك".

وبلغ الرقم القياسي السابق لقطعة متعلقة بـ"تيتانيك" بيعت في مزاد يعود لساعة جيب أيضا، 1.175 مليون جنيه إسترليني، أي 1.485 مليون دولار، في وقت سابق من هذا العام.

قد يهمك أيضاً

ساعة ذهبية ارتداها أغنى راكب على متن "تيتانيك".. تُباع في مزاد

وبالنسبة لمدير المزاد أندرو ألدريدج، فإن عملية البيع الأخيرة تُعد مؤشرا على أن الاهتمام بقصة "تيتانيك" لا يُظهر أي علامة على التباطؤ.

وقال  ألدريدج لـ CNN يوم الأحد: "حقيقة أن الرقم القياسي العالمي لأسعار تذكارات تيتانيك قد تم تحطيمه مرتين هذا العام توضح العرض المتناقص والطلب المتزايد باستمرار على التذكارات المتعلقة بالسفينة".

وبيعت الساعة لمقتن خاص في الولايات المتحدة، ويشمل مبلغ البيع الرسوم والضرائب التي دفعها المشتري، وفقًا لوكالة الأنباء PA Media.

قد يهمك أيضاً

عمرها 112 عاما.. العثور على صحيفة وثقت مأساة غرق سفينة "تيتانيك" بإنجلترا

نشر 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.