ساعة ذهبية مهداة إلى بطل "تيتانيك" تباع بأكثر من مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيعت ساعة ذهبية أهديت لقبطان سفينة أنقذ أكثر من 700 راكب وأفراد طاقم من سفينة "تيتانيك"، بمبلغ قياسي بلغ 1.56 مليون جنيه إسترليني، أي 1.97 مليون دولار.

وأفادت دار المزادات"Henry Aldridge & Son" لـ CNN، الأحد، أن ساعة الجيب، وهي من صنع علامة المجوهرات "تيفاني آند كو" ويبلغ وزنها 18 قيراطًا، أهديت إلى القبطان آرثر روسترون من أرامل ثلاثة رجال أعمال أثرياء لقوا حتفهم عندما غرقت سفينة "تيتانيك" في 15 أبريل/ نيسان عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي.

وقام روسترون بتغيير مسار سفينته البخارية "آر إم إس كارباثيا" خلال رحلة من مدينة نيويورك إلى البحر الأبيض المتوسط ​​في عام 1912، بعدما تلقى نداءات استغاثة من سفينة "تيتانيك" الغارقة.

كانت ساعة الجيب الذهبية تحمل رسالة من الأرامل الثلاث الناجيات للتعبير عن "امتنانهن وتقديرهن الصادق" للقبطان روسترون. Credit: Henry Aldridge and Son/PA Wire

وتحمل الساعة نقشًا نصه: "هذه الساعة مُقدّمة إلى القبطان روسترون مع الامتنان والتقدير العميق من ثلاث ناجيات في سفينة تيتانيك بتاريخ 15 أبريل 1912: السيدة جون بي. ثاير، والسيدة جون جاكوب أستور، والسيدة جورج دي. ويدنر".

وكان زوج أستور، أي جون جاكوب أستور الرابع، يعد أغنى رجل على متن سفينة "تيتانيك"، وقد تم تجسيد شخصيته في فيلم المخرج جيمس كاميرون في عام 1997 "تيتانيك". وقد تمكن من إنقاذ زوجته الحامل بوضعها في قارب نجاة، لكنه لقي حتفه مع حوالي 1،500 شخص آخرين.

وقد أهديت الساعة إلى روسترون تقديراً لشجاعته في قصر أستور الواقع بمدينة نيويورك الأمريكية في تاريخ 31 مايو/ أيار عام 1912، أي بعد عام واحد من إبحار سفينة "تيتانيك".

وبلغ الرقم القياسي السابق لقطعة متعلقة بـ"تيتانيك" بيعت في مزاد يعود لساعة جيب أيضا، 1.175 مليون جنيه إسترليني، أي 1.485 مليون دولار، في وقت سابق من هذا العام.

وبالنسبة لمدير المزاد أندرو ألدريدج، فإن عملية البيع الأخيرة تُعد مؤشرا على أن الاهتمام بقصة "تيتانيك" لا يُظهر أي علامة على التباطؤ.

وقال ألدريدج لـ CNN يوم الأحد: "حقيقة أن الرقم القياسي العالمي لأسعار تذكارات تيتانيك قد تم تحطيمه مرتين هذا العام توضح العرض المتناقص والطلب المتزايد باستمرار على التذكارات المتعلقة بالسفينة".

وبيعت الساعة لمقتن خاص في الولايات المتحدة، ويشمل مبلغ البيع الرسوم والضرائب التي دفعها المشتري، وفقًا لوكالة الأنباء PA Media.