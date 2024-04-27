ساعة ذهبية ارتداها أغنى راكب على متن "تيتانيك".. تُباع في مزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المقرّر أن تُعرض ساعة ذهبية ارتداها جون جاكوب أستور الرابع، أحد أفراد عائلة أستور الثرية وأغنى رجل كان على متن سفينة "تيتانيك"، للبيع في مزاد لتذكارات السفينة المنكوبة.

وكان أستور واحدا بين نحو 1،500 شخص لقوا حتفهم عندما غرقت سفينة "تيتانيك" في تاريخ 15 أبريل/ نيسان عام 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي، فيما نجت زوجته الحامل، مادلين.

وتعد الساعة بين عدد من العناصر البارزة المعروضة في دار مزادات Henry Aldridge & Son في مقاطعة ويلتشير بإنجلترا، السبت، بما في ذلك حقيبة تحتوي على الكمان الشهير الذي عزف عليه قائد الفرقة أثناء غرق السفينة. وكتيّب يوثّق رحلات تيتانيك المجدولة.

الحقيبة التي تعود لعضو الفرقة الموسيقية على متن "تيتانيك" وقائد الأوركسترا والاس هارتلي، التي كانت تحمل الكمان الذي كان يعزف عليه أثناء غرق السفينة، معروضة للبيع أيضًا. Credit: Henry Aldridge and Son Ltd

وقد بيع الكمان نفسه بمبلغ 1.7 مليون دولار بواسطة دار المزادات ذاتها في عام 2013، ويعد عنصر السفينة الذي حقق الرقم الأعلى عند بيعه.

ومن المتوقع أن تباع الساعة بمبلغ يتراوح بين 100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني (125 ألف إلى 188 ألف دولار أمريكي) والحقيبة بمبلغ يتراوح بين 100 ألف إلى 120 ألف جنيه إسترليني (125 ألف إلى 150 ألف دولار أمريكي)، وفقًا لأندرو ألدريدج، المدير الإداري لدار المزادات Henry Aldridge & Son.

وقال ألدريدج لـCNN إن المزايدة تبدأ اليوم بتاريخ 27 أبريل/ نيسان في منتصف النهار بالتوقيت المحلّي (7 صباحًا بالتوقيت الشرقي).

وكانت الساعة بين أمتعة أستور الشخصية التي عُثر عليها بعد استخراج جثته عقب غرق السفينة "تيتانيك"، بحسب دار المزادات. وكان بحوزته أيضًا أزرار أكمام ذهبية، وخاتم من الماس، ومبلغا من المال، وكتيب، بين أمور أخرى.

وبعد انتشال جثة أستور، أرسلت ممتلكاته إلى ابنه فنسنت أستور، الذي قام بترميم الساعة بالكامل حتى تعمل.

وفي عام 1935، قدّم فينسنت الساعة كهدية تعميد لابن ويليام دوبين الرابع، وهو السكرتير التنفيذي لجون جاكوب أستور، وفقًا لدار المزادات.

وقال ألدريدج لـCNN إن عائلة دوبين احتفظت بالساعة حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما بيعت بالمزاد.

وقد اشتراها أحد هواة جمع الساعات في الولايات المتحدة، لم يذكر اسمه، بذلك المزاد، وهو البائع الحالي.

ومنذ ذلك الحين عرضت الساعة في العديد من المتاحف.

وقال ألدريدج: "لذلك، على مدار السنين، شاهدها الملايين من الأشخاص، وهو أمر رائع".

وتعرض كذلك في مزاد يوم السبت أزرار أكمام جون جاكوب أستور الرابع وخطة إقامة "تيتانيك" من الدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن تباع أزرار الأكمام بسعر يتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف جنيه إسترليني (6،250 إلى 10 آلاف دولار أمريكي) وخطة الإقامة بسعر يتراوح بين 20 ألف و30 ألف جنيه إسترليني (25 ألف إلى 37،500 دولار أمريكي).