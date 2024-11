لوحة لكلب قد تُحقّق أكثر من مليوني دولار في مزاد علني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المتوقع أن تُباع لوحة للفنان البريطاني، جورج ستابس، مقابل مليوني جنيه إسترليني، أي 2.5 مليون دولار، في لندن، الأسبوع المقبل.

تُعرض اللوحة التي يعود تاريخها للقرن الـ18، وتُصوّر كلبًا إسبانيًا من فصيلة "بوينتر"، في مزاد علني للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا. ففي العام 1972، بيعت بمبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 37,700 دولار.

وأوضحت دار "سوزبيز" للمزادات أنّ اللوحة بيعت في مزاد عام 1802 مقابل 11 جنيهًا إسترلينيًا فقط، أي 14 دولارًا.

وتُعدّ لوحة "The Spanish Pointer" أقدم لوحة رسمها الفنان للكلاب، وتُعتبر واحدة من أشهر أعماله، وفقًا لدار "سوزبيز".

وقال جوليان جاسكوين، الاختصاصي في اللوحات البريطانية لدى دار "سوزبيز" للمزادات: "من المثير جدًا أن تظهر لوحة من هذا العيار مجددًا بعدما كانت مفقودة"، مضيفاً أن اللوحة كانت محفوظة ضمن مجموعة خاصة لعقود.

ولم تُعرض اللوحة للجمهور سوى مرة واحدة فقط، في المعرض الوطني للرياضة والتسلية في لندن عام 1948.

بيعت اللوحة آخر مرة في عام 1972 مقابل 30 ألف جنيه إسترليني (37,700 دولار). تصوير: Sotheby’s

ومن غير المعروف متى رسم ستابس اللوحة، لكن يُقدّر جاسكوين أنها رُسمت في عام 1766.

وقال لـCNN الثلاثاء: "نشر في هذا العام مشروع The Anatomy of the Horse، الذي شغله معظم العقد السابق، ما منح ستابس الشهرة، وأكّد مكانته كأعظم رسّام حيوانات في القرن الثامن عشر".

وحازت لوحة "The Spanish Pointer" على شهرة واسعة، حيث قام ستابس برسم نسختين متطابقتين منها، باستثناء بعض الاختلافات البسيطة في المناظر الطبيعية.

وقال جاسكوين: "تعكس اللوحة فهمه الفطري لتشريح الحيوانات من جميع الأنواع".

ورغم أنّه أنجز أقل من 400 لوحة طوال حياته المهنية، إلا أن مهارة ستابس جعلته يكتسب شهرة واسعة في رسم الحيوانات، لا سيما الخيول.

ويُذكر أن لوحته "Whistlejacket"، التي تجسّد خيول السباق، مُعلّقة في معرض لندن الوطني. وتوجد لوحاته أيضًا في مجموعة "Tate Britain" للفن البريطاني التاريخي.