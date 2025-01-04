سترة فير آيل الشهيرة.. ما سرّ بداياتها وكيف وصلت للعالمية؟

زوجان يرتديان سترة تقليدية تعكس نمط الحياكة الذي اشتهرت به جزيرة فير آيل، ضمن أرخبيل شيتلاند، اسكتلندا، يونيو/ حزيران 1970.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أي قطعة أزياء تحظى بهذا القدر ذاته من الحب من قبل أفراد العائلة المالكة وجينيفر لوبيز على حد سواء؟ أو بذات القدر من الأهمية على منصات عروض الأزياء لعام 2024، كما هي الحال في كتالوغات الحياكة الصادرة عام 1960؟ الإجابة مبهجة.

فنمط حياكة جزيرة فير آيل، تقليد يعتمد خيطين نشأ قبالة ساحل اسكتلندا، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في خزانة الملابس منذ أكثر من 100 عام، ذلك أنه أدفأ الجميع، بدءًا من صيادي القرن الثامن عشر إلى ميك جاغر.

في السنوات الخمس الماضية، أطلقت العلامات التجارية الفاخرة مثل رالف لورين، وتوم براون، وشانيل، وسيلين، وبالنسياغا، وراف سيمونز، وفيرساتشي، ودريس فان نوتن نسخها من نمط الحياكة التقليدية على منصات العرض. حتى أن مصممة الأزياء مولي غودار التي تتخذ من لندن مقراً لها، اعتمدت النمط هذا كتوقيع غير رسمي، من خلال إقران حياكة جزيرة فير آيل المنظمة بتنورة من التول المنسدلة في كل من مجموعاتها تقريبًا.

تصدر النجم آدم برودي غلاف مجلة Stylist بنسخة احتفالية مرتديًا السترة التراثية. Credit: Eric Ray Davidson/Stylist Magazine

باختصار، أصبح هذا النمط الكلاسيكي من الحياكة الخاص بالملابس الشتوية على الموضة دومًا. فآدم برودي، بطل الكوميديا ​​الرومانسية، ارتدى أخيرًا كنزة باللونين الأحمر والأبيض لغلاف مجلة Stylist.

ظهرت هايلي بيبر بملابس محبوكة باللونين البيج والأزرق على طراز Fair Isle أثناء تواجدها في لوس أنجلوس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. Credit: Lese/Backgrid

وشوهدت كاتي هولمز تنجز ببعض المهام مرتدية سترة بنقشة فير آيل التقليدية باللون البيج تعود لعام 2022.

استمدّ هذا النمط اسمه من جزيرة فير آيل، إحدى جزر أرخبيل شتلاند، التي تبعد حوالي 100 ميل (161 كلم) عن الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا.

بدأت تقنية الحياكة لأول مرة على قبعات الصيادين خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (جاءت ستراتنا الصوفية المحبوبة بعد ذلك بكثير). لم يكن نمط الخيوط المزدوجة فنيًا فحسب، بل جعل القبعات الطويلة مخروطية الشكل أكثر دفئًا من خلال مضاعفة كتلة النسيج. وغالبًا ما كانت تتميز ببطانة داخلية محبوكة أيضًا.

تتبع حياكة فير آيل النموذجية نمط "OXO"، حيث يتبع "O" الهندسي "X" ويتكرر في جميع أنحاء النسيج. يملأ بعض الحياكة شكل "O" برموز مثل الصلبان، أو رقاقات الثلج، أو نقطة مركزية تسمى "عين الإوزة". لكن ما يميزها عن ملابس العمل الأخرى للصيد لوحة الألوان الزاهية.

وقالت الدكتورة كارول كريستيانسن، أمينة المتحف ومسؤولة المتاحف المجتمعية في متحف شتلاند للنسيج، الذي يحتوي على مجموعة واسعة من القطع التي يعود تاريخها إلى عام 1850: "لقد استخدموا الأزرق، والأحمر، والأصفر، والأبيض الطبيعي، والبني الطبيعي الذي يعرف باسم أسود شتلاند. تمحورت الفكرة بأن يرتدي الربابنة ألوانًا أكثر إشراقًا حتى يسهل رؤيتهم، سواء من الأرض أو من قبل قوارب أخرى".

حتى نجوم الصف الأول مثل جينيفر لوبيز، التي تظهر هنا مع بن أفليك أثناء مغادرتهما مسرح وينتر غاردن بنيويورك في عام 2022، هم من محبي أسلوب فير آيل. Credit: James Devaney/GC Images/Getty Images

"بدأت تتحول إلى سلعة سياحية"، هكذا صرّح الدكتور كريستنسن لـCNN. ففي القرن التاسع عشر، جاء الصيادون من النرويج وهولندا إلى المنطقة للعمل وصيد سمك الرنجة في مياه شتلاند، وهو عمل مربح في الصيف. وكانت القبعات الصغيرة الملونة المضحكة التي يرتديها عمال جزيرة فير تعتبر جديدة وساحرة، وتذكارًا مثاليًا للصيادين الهولنديين الزوار يحملوها معهم إلى ديارهم.

وبحلول عام 1870، كانت شتلاند تتمتع بخدمة منتظمة للقوارب والبريد، الأمر الذي عزز من حجم التجارة والسياحة. وسرعان ما أصبحت وجهة لقضاء العطل للصيادين المتحمسين، أو هواة صيد الطيور الذين يمكنهم، إسوة بالربابنة الهولنديين، أخذا قطعة من جزيرة فير آيل معهم.

ومع نمو الطلب، نمت التجارة أيضًا. وفجأة أصبح النمط متاحًا في الجوارب والقفازات والأوشحة، وأخيرًا السترات الصوفية.

وقد اكتسب هذا التصميم شعبية كبيرة في عشرينيات القرن العشرين، عندما رُسمت صورة للأمير إدوارد في ذلك الوقت بواسطة السير هنري لاندر في عام 1923، مما عزز ارتباط التصميم بالروح الرياضية. وقد ساعد الأمير البريطاني، الذي ارتدى قميصًا خفيفًا على شكل حرف V من Fair Isle وقبعة مسطحة منقوشة، في دفع هذا التصميم إلى التيار الرئيسي.

وقد جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه أنماط النساء تتغير أيضًا. فقد كانت الملابس الفضفاضة الأكثر راحة تحجب الطبيعة التقييدية للمشدات والتنانير الداخلية بفضل مصممين مثل بول بواريه، وغابرييل شانيل (كانت الأخيرة من محبي Fair Isle نفسها، وتم تصويرها مرتدية سترة كارديغان بياقة بنمط "OXO" المميز في عام 1910). وكانت النساء يرتدين سترات كارديغان مماثلة، وبلوفرات، غالبًا ما يحيكونها بأنفسهن، إذا كانت الأزياء الراقية بعيدة المنال، وتنانير مطوية بطول الركبة.

تحولت جزيرة فير آيل بسرعة إلى رمز للعائلة عندما أصبحت في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين محورًا أساسيًا لكتب أنماط الحياكة النسائية.

لم تكن الأمهات في جميع أنحاء المملكة المتحدة يحكن قطعة لأنفسهن فحسب، بل لأزواجهن، وباستخدام الغزل المتبقي، أطفالهن أيضًا.

وفجأة، أصبحت وحدات الأسرة النووية بأكملها ترتدي ملابس متطابقة من جزيرة فير آيل، ما يجعلها اختصارًا بصريًا لأفكار التقاليد والأعراف والمعيشة الصحية التي لا يزال المصممون المعاصرون يستخدمونها لاستحضار الحنين إلى الماضي اليوم.

تعرض مصمّمة الأزياء مولي غودار بانتظام ملابس Fair Isle المحبوكة خلال عروضها خلال أسبوع الموضة في لندن. Credit: Giovanni Giannoni/WWD/Penske Media/Getty Images

وقالت مصممة الملابس المحبوكة الشهيرة إيما بروكس للعلامة التجارية البريطانية Toast في مقابلة مع CNN: "أعتقد أن أي شيء يحمل إحساسًا بالمكان والزمان يمنح الناس شعورًا بالانتماء".

تُعَد حياكة Fair Isle ركيزة ثابتة لمجموعات خريف وشتاء العلامة التجارية التي لديها شراكة مع مصنع متخصص في اسكتلندا (ولكن ليس في شتلاند)، وغالبًا ما تعمل مع غزالات الغزل الاسكتلندية المحلية.

وأوضحت: "هناك شيء ما في السترة المحبوكة والزخارف حول النير تضفي مظهرًا جذابًا. إنها لمسة من اللون من دون أن تكون طاغية للغاية، أعتقد أن هذا يتناسب مع كيفية ارتداء الكثير من الناس للملابس".

في حين لم يتم تسجيل التصميم رسميًا كعلامة تجارية، إلا أن هناك جودة تراثية لفير آيل التقليدية يصعب تكرارها، رغم محاولة ذلك غالبًا. في عام 2015، أحيت شانيل ارتباطها بالنمط في إطار مجموعة Metier d'Arts بروما (مجموعة مخصصة للاحتفال بحرفية ورش العمل الخاصة بهم).

وأثارت الملابس المحبوكة جدلاً واسع النطاق بعدما زعمت شركة ماتي فينتريون المستقلة في شتلاند أن شانيل نسخت تصاميمها عقب زيارتها لدار الأزياء استوديوهاتها لإجراء بحث. اعتذرت شانيل وذكرت اسم فينتريون في لغة التسويق اللاحقة للترويج للعرض.

أصبح التصميم مناسبًا للعائلة. كان الأطفال يرتدون قطعًا أصغر حجمًا من Fair Isle تتناسب مع ملابس أمهاتهم وآبائهم، وغالبًا ما كانت تُحاك من خيوط متبقية. Credit: Bert Hardy/Picture Post/Getty Images

تدرك بروكس تمامًا الحساسية الثقافية للحرفة، حتى أنها زارت الدكتور كريستيانسن في متحف شتلاند للنسيج في عام 2019، للبحث عن مصدر إلهام التصميم لمجموعة توست التالية، المصنوعة من خيوط شتلاند. قالت بروكس: "من المهم أن نكون حساسين لحقيقة أن بعض الزخارف تقليدية جدًا من منطقة إقليمية محددة".

وتابعت أنّ "ما فاجأني في (أرشيف شتلاند للنسيج) اتساع نطاق لوحات الألوان. أعتقد أنه بسبب ما تراه في الكتب التاريخية لجزيرة فير، كنت أتوقع ألوانًا أكثر هدوءًا. لكن كان هناك مروحة حقيقية، وإحساس بالتصاميم المتغيرة بمرور الوقت و(خلط الحياكة) للتقاليد بأسلوب مختلف تمامًا".



اليوم، تعتقد الدكتورة كريستيانسن أن تسجيل علامة تجارية لحرفة جزيرة فير آيل أمر شبه مستحيل. وقالت: "كانت هناك محاولات، لكن الأمر صعب لأننا لم نصل أبدًا إلى حد تسمية المكان".

وأردفت هناك أيضًا مشاكل تتعلق بتربية الماشية، ما يعني أن جميع الملابس المحبوكة التي يتم تصنيعها في جزيرة فير آيل في شتلاند ليست مصنوعة من صوف أغنام شتلاند. وقالت: "الأمر معقد حقًا. إنه لأمر مؤسف لأنه ربما فات الأوان الآن. يتم إنتاج منتجات جزيرة فير آيل في جميع أنحاء العالم. هذا هي الحال، إنها موضة عالمية".