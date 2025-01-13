Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.استعادة كنوز ملكية مخبأة منذ الحرب العالمية الثانية بكاتدرائية في ليتوانيا - CNN Arabic

استعادة كنوز ملكية مخبأة منذ الحرب العالمية الثانية بكاتدرائية في ليتوانيا

ستايل
نشر
3 min قراءة
n-76.jpg
صُنعت التيجان بعد وفاة الحكام ولم تُرتدَ عندما كانوا على قيد الحياة.Credit: Go Vilnius

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف عن كنوز تاريخية كانت مخبأة لعقود بسراديب  كاتدرائية في ليتوانيا، تعود إلى حكام أوروبا في العصور الوسطى. 

ولم يتم اكتشاف المخبأ الموجود في كاتدرائية فيلنيوس بليتوانيا منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، في عام 1939، وفق بيان صحفي صادر عن وكالة غو فيلنيوس للترويج السياحي، الأربعاء. 

وتشمل العناصر تاجًا يخص ألكسندرا جوجيلايتيس، ملك بولندا ودوق ليتوانيا الأكبر، الذي عاش في الفترة الممتدة بين عامي 1461 و1506. 

وتشمل القطع الأثرية الأخرى ميدالية، وخاتمًا، ولوحة تابوت مملوكة لإليزابيث النمسا أو إليبيتا هابسبورغايت، التي عاشت في الفترة بين عامي 1436 و1505.

تيجان وسلاسل
تم العثور على شارات الدفن بمخبأ في عام 1939.Credit: Go Vilnius

كما عُثر على تاج، وصولجان، وكرة، وثلاث حلقات، وسلسلة، ولوحات نعش مرتبطة بباربرا رادزيويل، أو باربورا رادفيلايت. زوجة سيجيسموند الثاني أوغسطس، أو زيجيمانتاس أوغسطس، ملك بولندا ودوق ليتوانيا الأكبر، التي توفيت في عام 1551.

وجاء على لسان رئيس أساقفة فيلنيوس جينتاراس جروساس في بيان أرسلته أبرشية فيلنيوس الخميس، لـCNN أنّ "شارات الدفن المكتشفة لملوك ليتوانيا وبولندا تُعتبر بمثابة كنوز تاريخية لا تُقدّر بثمن، ورموز للتقاليد الطويلة للدولة الليتوانية، وعلامات على فيلنيوس كعاصمة، وأعمال صياغة ذهبية، ومجوهرات رائعة".

ووفقًا للبيان، فإن القطع الأثرية كانت تُوضع داخل توابيت أفراد العائلة المالكة عند دفنهم، ولم تكن التيجان تُلبس، بل كانت تُصنع بعد الوفاة لتشكل جزءًا من قبر الدفن.

وورد في البيان أيضًا: "هذا يعكس ممارسات الدفن والتكريم في ذلك الوقت. هذا الاكتشاف له أهمية خاصة بالنسبة لدولتنا، لأنه يُظهر موقع كاتدرائية فيلنيوس كمقبرة للنخبة في دوقية ليتوانيا الكبرى".

تيجان وسلاسل
سيتم عرض القطع الأثرية بعد ترميمها.Credit: Go Vilnius

وأفادت ريتا بوليوكيفيتشيوتي، مديرة متحف تراث كنيسة فيلنيوس، في بيان الأبرشية أنّ "هذه الرموز مهمة للدولة ولكلّ منّا، كعلامات على الهوية الأوروبية، وقوة جذورنا".

اكتُشفت العناصر لأول مرة في عام 1931، عندما تم تنظيف الكاتدرائية بعد فيضان الربيع، وكُشف عن سرداب يحتوي على رفات الحكام.

وأجريت العديد من عمليات البحث غير المثمرة، قبل أن يحول الباحثون انتباههم إلى السراديب في سبتمبر/ أيلول 2024.

وبواسطة كاميرا تنظيرية، تم استرداد القطع الأثرية أخيرًا في ديسمبر/ كانون الأول، وقد غُطتها صحف مؤرخة تعود لسبتمبر/ أيلول من عام 1939، حيث سيتم فحصها، وترميمها، وعرضها أمام الجمهور مستقبلًا.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.