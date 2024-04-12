بعد مرور مئات السنين على بدء أعمال الحفر في مدينة بومبي، اكتشف علماء الآثار لوحات جدارية جديدة للأساطير اليونانية-الرومانية في قاعة احتفالات وإعداد ولائم للمناسبات الخاصة الرومانية القديمة.

وتتميز القاعة المكتشفة بلوحات جدارية نابضة بالحياة تصور مشاهد أسطورية يونانية، وتُظهر اللوحات هيلين طروادة، والإله أبولو مع الأميرة كاساندرا التي كانت تتمتع بميزة النبوءات، وشخصيات أسطورية يونانية أخرى، وفقًا لما ذكرته حديقة بومبي الأثرية.

ومن المعروف أن غرف الولائم هذه مخصصة للترفيه عن الضيوف، وغالبًا ما تم تزيينها بشخصيات من الأساطير اليونانية والرومانية لتشجيع المحادثات المدروسة والمنقحة.

يُذكر أن أعمال التنقيب في بومبي بدأت في عام 1748، ولكن يُعتقد أن ثلث عدد الموقع لا يزال مدفونًا تحت الرماد الذي نتج عن ثوران بركان جبل فيزوف منذ أكثر من 2000 عام.