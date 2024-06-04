متحف يعيد تكوين وجه امرأة عاشت قبل 4000 عام.. شاهد كيف فعل ذلك

في متحف بيرث الجديد باسكتلندا، يساعد مزيج من الفن والتكنولوجيا الرقمية الزوار على التواصل مع أشخاص عاشوا في المنطقة منذ مئات وآلاف السنين.

وتستند هذه العمليات إلى جماجم من جميع أنحاء اسكتلندا، بما في ذلك امرأة من العصر البرونزي عاشت قبل حوالي 4000 عام، ورجل من عام 500 ميلادي، ورجال ونساء عاشوا خلال فترة العصور الوسطى في اسكتلندا، مثل جمجمة شاب كان ضحية لعملية قتل.

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