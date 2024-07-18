ما الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار ملابس العمل؟

يُعتبر مكان العمل من بين الأماكن التي نقضي فيها غالبية أوقاتنا. ويجب التخطيط جيّدًا للطريقة التي نوّد الظهور فيها.

وتحدثت إسراء شاهين، وهي خبيرة إتيكيت وبروتوكول، لموقع CNN بالعربية عن أبرز النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

أولًا، تعتمد مدى رسمية الملابس على القطاع الذي نشغله. على سبيل المثال، تكون ملابس الأشخاص، الذين يعملون في القطاعين المصرفي أو الحكومي، على قدر عالي من الرسمية.

في حالة الرجال، يجب الالتزام بارتداء بدلات رسمية بألوان حيادية. وبالنسبة للسيدات، يمكن ارتداء طقم مؤلف من قطعتين، سواء كان جاكيت مع تنورة أو جاكيت مع بنطال طويل.

عند حضور مناسبات أو فعاليات معينة خارج مكان العمل، يجب الالتزام بنظام اللباس، أو الـ"Dress Code"، لتمثيل مؤسستك بصورة مهنية.

بالنسبة لقطاعات العمل، التي يكون فيها نظام اللباس غير رسمي أو "كاجوال"، فهناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها، مثل الابتعاد عن الملابس الممزقة، والشفافة، والخادشة للحياء.