في أحد أسواق العاصمة التشادية، إنجمينا، تغطي امرأة كل خصلة من شعر إحدى زبائنها بمزيج تقليدي، يتألف من بذور الكرز، والمسك، ومسحوق القرنفل، والمكوّن الأكثر أهميّة: مسحوق تشيبي. تُخلط هذه المكونات بالماء، وتشكّل مادة شبيهة بالطين، يقول المستخدمون إنّها تقلّل من تساقط الشعر وتُعزّز نموّه.

المزيد من التفاصيل عن الشعبية المتزايدة لهذا العلاج الطبيعي في تشاد، وأنحاء إفريقيا، في تقرير لمراسلة CNN، ستيفاني بوساري.

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