امرأة لبنانية وأغطية بلاستيكية.. شاهد ما قدّمته من فن وما حقّقته من أرقام قياسية؟

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شاهد لبنانية تُحوّل أطنانًا من أغطية قناني الماء لأعمال فنية ساحرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما نصحتها أخصائية التغذية بشرب الماء لإنقاص وزنها، رفضت اللبنانية كارولين شبطيني مخلوف، رمي أغطية قناني الماء في النفايات. وقرّرت، عوض ذلك، تجميع مئات الآلاف منها لإنشاء أعمال فنية ساحرة.

وتشمل أبرز الأعمال التي دخلت بواسطتها مخلوف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية" ما يلي:

  • أكبر شجرة لعيد الميلاد في العالم للعام 2019

  • أكبر هلال في العالم للعام 2020

  • أكبر علم دولة في العالم، وهو علم لبنان، للعام 2020

  • أكبر منحوتة موزاييك في العالم بدبي للعام 2022

  • أكبر كرة أرضية في العالم بإفريقيا للعام 2022

ويبقى السؤال.. ما الهدف الرئيسي من وراء هذه الأعمال والرسالة التي ترغب مخلوف بتمريرها؟