دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما نصحتها أخصائية التغذية بشرب الماء لإنقاص وزنها، رفضت اللبنانية كارولين شبطيني مخلوف، رمي أغطية قناني الماء في النفايات. وقرّرت، عوض ذلك، تجميع مئات الآلاف منها لإنشاء أعمال فنية ساحرة.

وتشمل أبرز الأعمال التي دخلت بواسطتها مخلوف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية" ما يلي:

أكبر شجرة لعيد الميلاد في العالم للعام 2019

أكبر هلال في العالم للعام 2020

أكبر علم دولة في العالم، وهو علم لبنان، للعام 2020

أكبر منحوتة موزاييك في العالم بدبي للعام 2022

أكبر كرة أرضية في العالم بإفريقيا للعام 2022

ويبقى السؤال.. ما الهدف الرئيسي من وراء هذه الأعمال والرسالة التي ترغب مخلوف بتمريرها؟