من بينها فيروز وشريهان.. لبنانية تُجسد صور نساء ملهمات بأسلوب فني ساحر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جسدّت الفنانة اللبنانية كريستل بشارة المرأة في مشروعها الفني الذي يحمل عنوان "Inamorata" بالإيطالية أي "المرأة المحبوبة".

Credit: Kristel Bechara

وقالت بشارة التي تُقيم في دبي منذ عام 2007، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "اخترت هذا العنوان لأنه يُمثّل جوهر السلسلة الفنيّة، ويكرّم النساء اللاتي كنّ ملهمات في حياتي، ولديهن مكانة خاصة بقلبي".

Credit: Kristel Bechara

صورة بألف كلمة

ومن خلال استخدام أنماط مميزة وألوان نابضة بالحياة، تحتفل كلّ قطعة في "Inamorata" بجمال المرأة وتفرّدها.

ومن بين هؤلاء النساء:

أودري هيبورن: اشتهرت بأناقتها ورشاقتها وعملها الإنساني. وكانت رمزًا دائمًا للجمال.

فريدا كاهلو: فنانة رائدة استخدمت عملها للتعبير عن هويتها الشخصية والثقافية، وأصبحت رمزًا للقوة والمرونة.

إميلين بانكيرست: شخصية بارزة في حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت.

فيروز: مغنية لبنانية أسطورية لمست القلوب بألحانها الساحرة.

شريهان: ممثلة مصرية معروفة بتعدد مواهبها وجاذبيتها. وكانت رمزًا للتمكين والإلهام في العالم العربي.

مارلين مونرو: ممثلة بارزة وموهوبة، اعتُبرت رمزًا للجمال والموضة.

Credit: Kristel Bechara

وقالت بشارة: "ألهمتني هؤلاء النساء بقوتهن، وإبداعهن، وتأثيرهن على المجتمع. ومن خلال عملي الفني، أهدف إلى تكريم تراثهن والاحتفال بمساهمتهن المتنوعة والقوية".

Credit: Kristel Bechara

وواجهت الفنانة اللبنانية عددًا من التحديات خلال العمل على سلسلة "Inamorata"، أبرزها تجسيد جوهر وقصة كلّ امرأة في أعمالها الفنيّة.

Credit: Kristel Bechara

صدى واسع النطاق

وحازت سلسة "Inamorata" على إعجاب العديد من متابعي أعمال بشارة، ما عزز أهمية الاحتفال وتكريم التجارب والمساهمات المتنوعة للمرأة.

Credit: Kristel Bechara

وتستمر هذه السلسلة الفنيّة في تجسيد المزيد من النساء على مرّ الزمن.

وقالت الفنانة اللبنانية إن الرسالة التي تهدف إلى إيصالها من خلال فنها تتلّخص بـ"الجمال في التنوع"، موضحة: أعتقد أن عالمنا جميل لأنه متنوع ومليء بالتناقضات.. أسعى إلى تسليط الضوء على اختلافاتنا، وتشجيع الناس على احتضانها، فهذه الاختلافات هي ما تميّز كل شخص".