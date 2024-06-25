من بينها فيروز وشريهان.. لبنانية تُجسد صور نساء ملهمات بأسلوب فني ساحر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جسدّت الفنانة اللبنانية كريستل بشارة المرأة في مشروعها الفني الذي يحمل عنوان "Inamorata" بالإيطالية أي "المرأة المحبوبة".
وقالت بشارة التي تُقيم في دبي منذ عام 2007، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "اخترت هذا العنوان لأنه يُمثّل جوهر السلسلة الفنيّة، ويكرّم النساء اللاتي كنّ ملهمات في حياتي، ولديهن مكانة خاصة بقلبي".
صورة بألف كلمة
ومن خلال استخدام أنماط مميزة وألوان نابضة بالحياة، تحتفل كلّ قطعة في "Inamorata" بجمال المرأة وتفرّدها.
ومن بين هؤلاء النساء:
أودري هيبورن: اشتهرت بأناقتها ورشاقتها وعملها الإنساني. وكانت رمزًا دائمًا للجمال.
فريدا كاهلو: فنانة رائدة استخدمت عملها للتعبير عن هويتها الشخصية والثقافية، وأصبحت رمزًا للقوة والمرونة.
إميلين بانكيرست: شخصية بارزة في حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت.
فيروز: مغنية لبنانية أسطورية لمست القلوب بألحانها الساحرة.
شريهان: ممثلة مصرية معروفة بتعدد مواهبها وجاذبيتها. وكانت رمزًا للتمكين والإلهام في العالم العربي.
مارلين مونرو: ممثلة بارزة وموهوبة، اعتُبرت رمزًا للجمال والموضة.
وقالت بشارة: "ألهمتني هؤلاء النساء بقوتهن، وإبداعهن، وتأثيرهن على المجتمع. ومن خلال عملي الفني، أهدف إلى تكريم تراثهن والاحتفال بمساهمتهن المتنوعة والقوية".
وواجهت الفنانة اللبنانية عددًا من التحديات خلال العمل على سلسلة "Inamorata"، أبرزها تجسيد جوهر وقصة كلّ امرأة في أعمالها الفنيّة.
صدى واسع النطاق
وحازت سلسة "Inamorata" على إعجاب العديد من متابعي أعمال بشارة، ما عزز أهمية الاحتفال وتكريم التجارب والمساهمات المتنوعة للمرأة.
وتستمر هذه السلسلة الفنيّة في تجسيد المزيد من النساء على مرّ الزمن.
وقالت الفنانة اللبنانية إن الرسالة التي تهدف إلى إيصالها من خلال فنها تتلّخص بـ"الجمال في التنوع"، موضحة: أعتقد أن عالمنا جميل لأنه متنوع ومليء بالتناقضات.. أسعى إلى تسليط الضوء على اختلافاتنا، وتشجيع الناس على احتضانها، فهذه الاختلافات هي ما تميّز كل شخص".