بـ95 مليون دولار.. عرض لوحة نادرة عمرها 70 عامًا للبيع في نيويورك بمبلغ قياسيستايلنشر الاثنين، 23 سبتمبر / ايلول 2024قد تحقق لوحة نادرة للفنان السريالي البلجيكي رينيه ماغريت رقمًا قياسيًا بسعر قد يصل الى 95 مليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك الأمريكية.واللوحة "إمبراطورية الأضواء" التي تعود لعام 1954، جزء من مجموعة سيتم طرحها للبيع بالمزاد في نوفمبر، ويقول متحدث باسم "كريستيز" إن جزءًا كبيرًا من العائدات سيذهب إلى المبادرات الخيرية. قد يهمك أيضًا.. لوحة نادرة لرسام هولندي أسطوري تباع بأكثر من مليون دولار في مزاد.. لن تصدق أين تم العثور عليهامطبوعات دالي المنسية منذ 50 عامًا.. اكتشاف مذهل في مرآبمُنِع بيعها لقرن.. عرض أغلى مجموعة من العملات المعدنية في مزاد"سوزبي" للمزادات تبيع أعمالا قيمة بالتجزئة في موقعها الجديد بهونغ كونغ.. ما السبب؟قراءة المزيدأمريكاتحف آثريةفنونمتاحفمزاداتمعارض