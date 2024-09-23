قد تحقق لوحة نادرة للفنان السريالي البلجيكي رينيه ماغريت رقمًا قياسيًا بسعر قد يصل الى 95 مليون دولار في مزاد بمدينة نيويورك الأمريكية.

واللوحة "إمبراطورية الأضواء" التي تعود لعام 1954، جزء من مجموعة سيتم طرحها للبيع بالمزاد في نوفمبر، ويقول متحدث باسم "كريستيز" إن جزءًا كبيرًا من العائدات سيذهب إلى المبادرات الخيرية.

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