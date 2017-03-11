أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خسر لاجئ سوري قضية رفعها ضد "فيسبوك" للمطالبة بمنع اسمه وصورته بالتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي عند التحدث عن الإرهاب في الأخبار الزائفة.

وقد التقط أنس معضماني صورة سيلفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتستخدم صورة التقطت لهما خلال أخذ السيلفي في الأخبار الزائفة عبر موقع فيبسوك عند التحدث عن الإرهاب.

الصورة انتشرت على نحو واسع لأنها أظهر ميركل في لحظة نادرة من العفوية، خلال زيارتها لمأوى للاجئين في برلين في سبتمبر/أيلول عام 2015، لكن سرعان ما استخدمت وسائل الأخبار الزائفة لأهداف أخرى.

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وقد رفضت محكمة في وورزبيرغ إصدار أمر قضائي لمنع نشر صورته، الثلاثاء، وأشارت إلى أن فيسبوك "لم تقترف جريمة تشهير أو تشارك فيها."

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وقبل البدء بالمحاكمة، قال معضماني في حوار مع CNNMoney إن مشكلة الأخبار الزائفة لا تنحصر بقضيته فحسب بل "مشكلة يعاني منها العالم."

ومع اقتراب موعد انعقاد الانتخابات الألمانية نهاية العام الحالي، بدأ شبكات التواصل الاجتماعي بربط علامات تحذيرية على القصص المبتكَرة التي يلاحظها المستخدمون الألمان عبر فيسبوك، وقامت وكالة الاستخبارات المحلية بإطلاق تحذيرات متعلقة بالأخبار الزائفة حول الحملات الانتخابية للمرشحين.

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وبعد قدومه كلاجء عام 2015، يعيش معضماني اليوم في ضواحي برلين مع عائلة تنَّته ويتحدث الألمانية بطلاقة، المحكمة أشارت إلى أن معضماني يملك الحق في الاستئناف على الحكم الصادر.