نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لمن قد يشكك بأي المواقع الواجب التركيز عليها أكثر من غيرها خلال تنظيف المنزل، فإن تطبيق "Roomba" قد يوفر الحل المثالي.

إذ قامت شركة "iRobot" التي اشتهرت بالروبوت المكنسة الصغير، بتحديث تطبيقها لمنح المزيد من التفاصيل حول خرائط التنظيف، وبالتعاون مع خدمة المساعدة الرقمية "أليكسا" من شركة أمازون.

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وسيتمكن مستخدمو روبوتات "Roomba" من الحصول على المواقع التي تم تنظيفها داخل المنزل، وأكثر المواقع التي تتعرض للاتساخ، المناطق التي يكثر فيها الفوضى والغبار والأتربة ستضاف إليها علامة "+" على الخريطة وستقضي الروبوتات وقتاً أطول للتركيز على تنظيف تلك المناطق أكثر من غيرها، وستعمل "iRobot" أيضاً على إضافة تنبيهات لأصحاب المنازل الذين قد يرغبون بتلقي رسالة نصية عند إنهاء الروبوت لعملية التنظيف.

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التعديل الجديد أضيف لأنظمة تشغيل "iOS" و"أندرويد" الأسبوع الماضي، أما التعاون مع "أليكسا" فسيتم خلال ربيع هذا العام، حيث يمكن للمستخدم التحدث إلى أليكسا وأن يطلب منها إيقاف عمل روبوت التنظيف أو تشديد درجة التنظيف للمكنسة أو تخفيضها.

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وترى شركة "iRobot" بأن هذه الخطوة تعد تمهيداً لعمل الروبوتات بالتعاون مع بعضها للتوصل إلى الحلول المثالية للبيوت الذكية مستقبلاً.

يجدر بالذكر بان أول روبوت "Roomba" أطلق عام 2001، واليوم باعت الشركة أكثر من 7.5 مليون روبوت.