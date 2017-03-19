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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رافقوا CNN في غرفة الجراحة مع فريق من الأطباء لتتعرفوا مع مراسل الشؤون الطبية، سانجاي غوبتا على كيفية استخدام الجرّاحين للطباعة ثلاثية الأبعاد بفصل رأسي هذين الطفلين.