من داخل غرفة العمليات.. كيف فصل جراحون رأسي هذا التوأم؟

من غرفة العمليات.. كيف فصل جراحون هذا التوأم؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و50 دقيقة.
صحة وحياةصحة الأطفالطب وجراحةأجهزة طبيةالطباعة ثلاثية الأبعاد
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رافقوا CNN في غرفة الجراحة مع فريق من الأطباء لتتعرفوا مع مراسل الشؤون الطبية، سانجاي غوبتا على كيفية استخدام الجرّاحين للطباعة ثلاثية الأبعاد بفصل رأسي هذين الطفلين.

صحة وحياةصحة الأطفالطب وجراحةأجهزة طبيةالطباعة ثلاثية الأبعادتكنولوجيا