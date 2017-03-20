أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام باحثون في اليابان باستخدام طائرة موجَّهة صغيرة لتلقيح الأزهار.

وتحوي الطائرة التي يتم التحكم بها بالريموت على شعر للخيول مغطى بطبقة خاصة من الجل، الذي يشير الباحثون إلى كونه أساسياً في نجاح عملية التلقيح.

إذ يعمل الجل على التصاق غبار الطلع لنقله من زهرة لأخرى، وقد طور الباحثون هذا الجل ليشبه مادة لاصقة، إلا أن هذه المادة اللاصقة لا تجف ويمكنها الاستمرار بنقل غبار الطلع دون توقف.

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وقال إيجيرو مياكو الباحث في المعهد الوطني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا في اليابان: "هذا أول دليل يثبت بأن التلقيح يمكنه أن ينجح بملقّح صناعي روبوتي،" وفقاً لما ذكره مياكو الذي عمل أيضاً في تأليف الدراسة التي نشرت حول الطائرة الموجَّهة في مجلة "Chem".

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وتعد عملية التلقيح أساسية لتكاثر النباتات، إذ تعمل الحيوانات مثل الطيور والخفافيش على قل هذا الغبار لكن الحشرات غالباً تتولى الحصة الأكبر من هذه المهمة، على نقل غبار الطلع من زهرة النبتة الذكر إلى مثيلتها بالأنثى.

وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن 75 في المائة من المحاصيل الزراعية حول العالم تعتمد على عملية التلقيح للحصول على منتجات مثل التفاح والشوكولاتة والجزر والقهوة، ليقدر حجم المنتجات الزراعية التي تعتمد على عمليات التلقيح لما بين 235 مليار دولار و577 مليار دولار.

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لكن الحاجة تدعو للحصول على اختراعات مثل هذه، بالأخص مع تضاؤل عدد الحشرات مثل الفراشات والنحل حول العالم، ومع مواجهة 40 في المائة من الفصائل المتخصصة بعملية التلقيح الانقراض، وفقاً للتقرير ذاته.

وقد طرحت منذ فترة طالبة في مجال التصميم الفكرة ذاتها للطائرة الموجّهة ولكن بتصميم فقط دون نموذج واقعي، وبشكل آخر (شاهد طائرتها هنا)