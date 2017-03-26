نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لا شك وأنكم تعبتم من هذه الأسئلة المتكررة: "أين وصلت؟".. "كم تبقى لك من الوقت لتصلنا؟"، ويبدو أن غوغل عثرت على الحل الذي سيمكّننا أخيراً من الإجابة على هذه الأسئلة بوضوح، ودون استخدام أي كلمات.

إذ قامت "غوغل" بالكشف عن تحديث جديد لـ "خرائط غوغل" يتضمن إضافة خيار حول إمكانية مشاركة موقعك مع الأشخاص، ومعرفة أي الطرق التي سيسلكها الشخص الذي تنتظره والوقت المقدّر لوصوله أو وصولها، كما يمكنك اختيار عدد من الأشخاص المسجّلين في سجل أرقام مستخدمي التطبيق، وتحديد الفترة التي يسمح لهم بمعرفة موقعهم خلالها.

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ولمشاركة وقعك أضافت "غوغل" زر "Share Location" أو "مشاركة الموقع" ضمن لائحة الخيارات على يسار الشاشة، يمكن أيضاً الضغط على الزر الأزرق على الخارطة الذي يدل على موقع الحالي، لتحدد الأشخاص الذين ترغب بمشاركتهم موقعك والفترة التي يمكنهم معرفة تلك المعلومة، ويمكن لهؤلاء الأشخاص تتبع رحلة قدومك بالتزامن مع حصولها.

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وهنالك زر "share trip" أو "مشاركة الرحلة" لتزويد من تختارهم بخط الرحلة والوقت التقريبي لوصولك، وإن تأخرت عن حفلة العشاء مع أصدقائك يمكنك أن تشارك موقعك ورحلتك مع أصدقائك ليعلموا متى يمكنهم توقع وصولك، أو يمكنكم مشاركة الوالدة بالموقع حتى لا تقلق بشأن تأخيركم بالطريق إلى المنزل، ولا تقلق بشأن مشاركة رحلتك إلى الأبد، إذ يمكن تعديل وقت مشاركتك لهذا الخيار أيضاً.

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كما قدمت "غوغل" عدداً من التحديث الأخرى لتطبيقات أخرى، تتضمن إضافة ملفات إلى تطبيق تبادل الرسائل "Allo"، وإضافة الرائل الصوتية لخدمة الرسائل المصوّرة عبر تطبيق "Duo"، وتحديثات على قدرة تحميل الصور عبر السحابة الإلكترونية باستخدام تطبيق "غوغل للصور".

لكن الفكرة ليست جديدة تماماً، إذ يسمح تطبيق "Find My Friends" من "آبل" للأشخاص بالعثور على أصدقائهم وأفراد العائلة باستخدام الآيفون والآيباد والآيبود تتش وساعات آبل الذكية، وآي كلاود، ويمكن للأشخاص الآخرين مشاركة موقعهم أيضاً عبر تطبيق "iMessage" الذي يعود إلى تطبيق "Apple’s Maps" كمرجع جغرافي، لكن لا شك بأن "Google Maps" هو الأكثر التطبيق الأكثر استخداماً لتحديد الاتجاهات.