نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، عن نسخة أسرع وأقل استخداماً للإنترنت باسم "Lite".

وتعد النسخة الجديدة من الموقع مخصصة للهواتف الذكية، يمكنها تحميل التغريدات بشكل أسرع حتى عند توفر إنترنت بطيء، ويتطلب توفر سعة تخزين تقدر بميغابايت واحد للعمل.

ويمكن الحصول على النسخة من خلال موقع "mobile.twitter.com" عضاً عن توفر تطبيق مخصص لهذه النسخة، وأشارت الشركة بأنها تود استهداف المستخدمين بهذه النسخة من الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا حيث تتوفر حزم بيانات غالية الثمن.

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وأضافت الشركة بأن نسختها الجديدة يمكنها أن تعمل أسرع بـ 30 في المائة من النسخة الأصلية، كما تسهّل "Lite" الدخول إلى الخيارات الرئيسية في "تويتر" مثل الصفحة الرئيسية للمستخدم والرسائل المباشرة والتنبيهات.

كما يمكن للمستخدمين اختيار خاصية البيانات القليلة بهذه النسخة، بحيث يمكن للمستخدم مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو دون الحاجة لتحميلها بالكامل.

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كما تعاونت "تويتر" مع شركة "فودافون" للاتصالات لتفعيل الخدمة بالهند، ومساعدة المستخدمين في الاطلاع على مستجدّات المباريات الرياضية، وستعمل "تويتر" على التعاون مع شركات محلية في الأسواق الناشئة الأخرى مستقبلاً.

يأتي هذا ضمن توجه العديد من الشركات إلى الاستثمار بالأسواق الناشئة وتوفير خدمات متوافقة بما يتوفر بوضع المستخدمين الاقتصادي بتلك الدول، إذ أعلنت "غوغل"، الثلاثاء، عن إطلاقها نسخة "بيتا" لموقع "YouTube Go" في الهند، الذي يعمل على توفير البيانات والسماح للمستخدمين بمشاهدة الفيديوهات حتى لو لم يكونوا متصلين بالإنترنت.

وفي عام 2015 أعلنت "فيسبوك" عن نسخة بسيطة من الموقع أيضاً، لتعمل بسرعة وسط الإنترنت الضعيف في الأسواق الناشئة.