دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لن نطرح لكم هنا تنبؤات عما سيبدو عليه العالم خلال مائة عام تقريباً، بل توقعات شباب العالم للدور الذي سيلعبه الهاتف النقّال في حياتنا اليومية بحلول عام 2025، وفقاً لدراسة أشرتها شركة "جيمالتو" المختصة بالأمن الرقمي مؤخراً، بعنوان "أسلوب المعيشة المتصلة بالإنترنت في 2025".

وشارك 1200 شاب وشابة من حول العالم بهذه الدراسة، ليتوقعوا العديد من الاحتمالات، إليكم عدداً منها، ويمكنكم مشاهدة بعضها بالرسوم في معرض الصور أعلاه:

- 43 في المائة رأوا بأن المساعدين الرقميين سيتمكنون من التسوق نيابة عنهم، بينما 42 في المائة توقّعوا أن يغنيهم المساعد الرقمي عن أداء الواجبات الاجتماعية.

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- لم تتوقع أغلبية المشاركين احتمالية قراءة الكمبيوتر للأفكار البشرية بحلول عام 2025.

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- 59 في المائة: استخدام النظارات الذكية سيكون رائجاً بأماكن العمل.

- 63 في المائة توقعوا أن تكنولوجيا القيادة الذاتية ستكون رائجة بسيارات 2025، وكان هنالك توقعات حول احتمالية وجود أسرّة مسطّحة داخل هذه السيارات لتستمتع بقسط من الراحة بينما تقود السيارة نفسها، ووافق 60 في المائة على أن أبواب المركبات ستزوَّد بتكنولوجيا لتحليل الحمض النووي للسائقين ما سيغنيهم عن استخدام المفاتيح.

و.. رأي: الروبوتات ستتحكم بحروب المستقبل

- وفي مجال الصحة توقع 50 في المائة أن يتمكنوا من رؤية أسنانهم بالأبعاد الثلاثية عند تنظيفها، بينما 63 رأوا بأن الكشف عن القلب سيظهر بصورة ثلاثية الأبعاد أيضاً، 59 في المائة توقعوا بأن شريحة ستعمل على إخبار المستخدم وإعلام طبيبه بمستويات ضغط الدم.

- أما النقود فيبدو وأنها ستختفي وفقاً لتوقعات المستخدمين، الذين رأوا بأن النقود الملموسة ستصبح نادرة وأن الدفع الرقمي سيكون هو الأساس.