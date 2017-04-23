نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- أعلنت شركة "غوغل" تحديث مساعدها الرقمي "Google Home" ليتعرّف على أصوات مستخدميه.

إذ قامت الشركة بتحديث قدرة الجهاز على تمييز الأصوات المختلفة لأصحاب المنزل، ما يسهّل من تحديد الفرق بين المستخدمين المتعدّدين للجهاز، كما أن الشركة أضافت ميزة تحديد ستة حسابات مختلفة.

وبهذا الشكل يمكن للمستخدمين قول جلة "OK Google" أو "Hey Google" ليميّز الجهاز المستخدم من صوته، ويزوّده بالتنبيهات الجديدة وبالمواعيد عبر تقويمه الخاص.

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وسيميّز الجهاز الأصوات التي لم يتم تسجيلها ضمن الحسابات، ما سيمنع الجهاز من الإعلان عن المعلومات الخاصة بالمستخدمين الآخرين، من خلال تحليل درجات الصوت المستخدمة لتفعيل الجهاز بالعبارات السابقة.

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كما يمكن للمستخدمين ربط الحسابات في التطبيق التابع لـ "Google Home" باختيار "Link your account"، إلا أن بعض الخيارات ستظل مستقلة وفقاً لرغبة أصحاب الحسابات.

ويعتبر هذا التحديث إضافة تميّز جهاز "غوغل" مقارنة بمنافسه "Echo" من شركة "أمازون" والذي لا يحوي خاصية التعرف على الأصوات المختلفة للمستخدمين.