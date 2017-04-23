نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هنالك بعض الأفكار التي تلقى إعجاباً وهنالك من يعاكسها الحظ لتصبح أضحوكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه قصة "Juicero" شركة ناشئة بمنطقة "سيليكون فالي" عرضت عصّارة للخضراوات والفاكهة يمكنها الاتصال بالإنترنت، مقابل 400 دولار للآلة الواحدة، لكن تقريراً من "Bloomberg" كشف بأنه يمكن الحصول على العصير ذاته إن ضغطتَ على الخضار والفواكه بيديك.

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وحاولت "Juicero" جمع 120 مليون دولار من المستثمرين، لكن التقرير كشف عن موجة من السخرية عبر تويتر، والآن تحاول الشركة عصر آخر قطرة من كرامتها.

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وقال المدير التنفيذي للشركة، جيف دون، الخميس، إن الشركة تحاول تقديم منتج مبتكَر سيعمل على تغيير حياة مستهلكي الخضراوات والفاكهة جذرياً، وفقاً لقوله.

وأضاف دون إنه يحاول تحقيق هدف شخصي بمحاربة "التحديات التي تمثلها التغذية والسمنة المفرطة" من خلال تشجيع الناس على تناول العصائر الطازجة.

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المشكلة تكمن أيضاً بغلاء سعر عبوات العصر المخصص لهذه الآلة، إذ يبلغ سعر العبوة الواحدة 7 دولارات ويمكنها توفير 8 أونصات (236 ملليتر) مقارنة بأسعار العصائر الجاهزة التي يصل سعر 16 أونصة منها (أي 473 ملليتر) 8 دولارات، ما يعني بأنه يمكن الحصول على عصير أكثر مقابل سعر أقل نسبياً بالطرق التقليدية ودون الحاجة لاستخدام هذه الآلة.