نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة "سامسونغ" عن إصدارها لتحديث يسمح للمستخدمين بتعديل الألوان على شاشات أجهزة "سامسونغ S8" التي كشفت عنها الشركة مؤخراً.

وقد أثار بعض المستخدمين موجة من الجدل عندما نشروا صوراً أشاروا فيها على أن شاشات الجهاز الجديد تميل للون الأحمر.

وقالت الشركة في بيان: "أدرجت سامسونغ رود فعل المستخدمين وقررت إصدار تحديث لبرمجيات الهاتف بدءاً من هذا الأسبوع، وهذا سيعمل على تزويد الزبائن بقدرة أكثر تطوراً لتعديل الألوان وفقاً لرغباتهم."

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لكن بيان الشركة لم يقنع الطالبة الجامعية، لي يونغ، التي اشترت ثلاثة أجهزة من الهاتف الجديد لنفسها ولعائلتها، شاشة أحد الهواتف كانت مائلة إلى اللون الأحمر، والتقطت صورة نشرتها عبر حسابها بانستغرام لتقارن بين لون الشاشة في أحد الأجهزة واللون الأحمر لشاشة ذلك الجهاز (شاهد الصورة أدناه)

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وعندما توجهت يونغ إلى إحدى مراكز خدمة العملاء في مدينتها، سيؤول، أخبرها الموظفون أن المشكلة في برمجية الجهاز، لكنها أصرّت بأن تحصل على بديل لذلك الهتاف، وحقق لها مرادها.

وتأتي هذه المشكلة بعد ترقّب الكبير للهاتف الجديد، بالأخص بعد الضجة التي أثارتها أجهزة "Note 7" بانفجار البطاريات واحتراق الجهاز.. (اقرأ:

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كما أن الشركة أعلنت بأن مساعدها الرقمي "بيكسبي" لن يكون بتناول اليد في الوقت الذي سيطلق به هاتف "S8" بالأسواق الأمريكية.