نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ادّعى قرصان مجهول الهوية سرقته للموسم الخامس لمسلسل "Orange is the New Black" ونشره لمعظم الحلقات عبر الإنترنت بعد رفض الشركة دفع فدية مقابل تلك الحلقات.

وقال القائمون على "نتفليكس" في بيان شاركوه مع "CNNMoney" إنهم "مدركون لما يحصل،" وأن "السلطات القانونية المختصة معنية بالموضوع."

وقال القرصان في تغريدة نشرها عبر تويتر، السبت، إنه نشر الحلقة الأولى، الجمعة، وقد نقلت تهديدات القرصان للمرة الأولى عبر "الأسوشييتد برس" و"Variety".

وادعى القرصان بأنه طلب مبلغاً "متواضعاً" لمنعه من الحصول على ملف يحوي تسع حلقات من الموسم، مضيفاً بأنه توجد ثلاث حلقات إضافية لم يحصل عليها من عملية القرصنة.

وفي البيان أشارت "نتفليكس" إلى حدوث اختراق في موقع "تستخدمه أسماء كبيرة في عالم الإنتاج التلفزيوني."

ويعد مسلسل "Orange is the New Black" من أنجح المسلسلات التي حققت نسبة دخل واشتراك عاليين بخدمات الشركة، ووفقاً لما وصفه المدير التنفيذي للشركة، ريد هاستينغز فإنه من "أشهر المسلسلات التلفزيونية وأكثرها مشاهدة"، وقد أشارت الشركة إلى أن الموسم الخامس للمسلسل سيطلق في التاسع من يونيو/ حزيران القادم.

وادّعى القرصان أيضاً سرقته مواد أخرى من مؤسسات تلفزيونية أخرى، مطالباً بالحصول على المال منهم أيضاً، قائلاً: "وللآخرين أحب أن أقول التالي: هنالك بعض الوقت أمامكم لإنقاذ أنفسكم، وعرضنا لا يزال قائماً، إلى الآن على الأقل."