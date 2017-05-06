أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأت "فيسبوك" بتجربة خاصية جديدة تسمح بجمع التبرعات في حفلات أعياد الميلاد.

ويمكن لبعض مستخدمي فيسبوك الحصول على خييار التبرع بأعياد ميلادهم لصالح جهة خيرية من بين 750 ألف منزمة غير ربحية بأمريكا، عبر فيسبوك، يمكنهم تحديد هدف لتحقيقه وكتابة تعليق قصير، ليراه أصدقاء المستخدم، ويبدأوا بالتبرع ، حفل التبرع يظهر بشكل "تعليق عام" بحسابك وينتهي تجميع التبرعات مع حلول منتصف الليل في عيد الميلاد المستخدم.

وقد بدأت فكرة جمع التبرعات بأعياد الميلاد قبل عشر سنوات، ففي عيد ميلاده الحادي والثلاثين، أقام سكوت هاريسون حفلة كبيرة في نادٍ ليلي طالباً من ضيوفه تقديم 20 دولاراً، ليس لشراء الهدايا، بل ليتبرع بها لصالح مخيم للاجئين في أوغندة.

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وبعد هذه القصة انتشرت فكرة "التبرع" بحفلات أعياد الميلاد لصالح المنظمات الخيرية بفضل الجمعية التي أسسها هاريسون باسم "Charity:water".

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ولكن تختلف ردود الفعل للمستخدمين تجاه أعياد الميلاد بفيسبوك، منهم من يترك تعليقاً فحسب إن لم يقم بالتواصل معك بطرقٍ أخرى، وآخرون قد يكتبون اختصارات دون إكمال جملة منها، فهل سيقوم هؤلاء بإنفاق أموالهم لصالح أهداف لا تخصّهم أو تخص اهتمامات المستخدم الذي قد لا يكون مقرّباً منهم إلى هذا الحد؟

يقول هاريسون إن "الناس قد يعمدون إلى تقديم أمور بعيد ميلادك بشكل غير معتاد بالأيام العادية، لكنه أصرّ بأن الناس قد لا يبادرون بالتبرع إن كان الطلب بالحصول على تبرّع بشكل تعليق عام على فيسبوك، وأن الفرق سيظهر عند إرسال طلب شخصي من المستخدم مباشرة لأصدقائه المقرّبين بالمساعدة في تحقيق الهدف لحملة عيد ميلاد الخيرية.

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وأضاف هاريسون إلى أن قضية تحقيق الأهداف ستتحول إلى نوع من المنافسة المدفوعة بالعاطفة، وسيبتعد المستخدمون عن الهدف الخيري الذي يحاولون تحقيقه.

آخرون انتقدوا النسبة التي سيحصّلها موقع "فيسبوك" بهذه الخاصية، إذ تحصل الشركة على 5 في المائة من التبرعات، 3 في المائة منها لتغطية تكاليف الدفع عبر الإنترنت/ و 2 في المائة مخصصة لإدارة عملية التحقق من الجهات غير الربحية وحماية المستخدمين من عمليات النصب والاحتيال.

وأكد متحدث باسم "فيسبوك" تفعيل هذه الخاصية بشكل تجريبي لبعض المستخدمين، مؤكداً بأن الأدوات الخيرية تعدّ مكمّلة للدور الذي تلعبه الجهات والمنظمات الخيرية وغير الربحية.