نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت روسيا بحظر أشهر التطبيقات الصينية فيها.

إذ أضاف المشرّعون الروس تطبيق "WeChat" لقائمتهم بالمواقع المحجوبة، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

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وقد تعارض التطبيق مع القوانين التي تفرض تسجيل الشركات الموزّعة للمعلومات، مع السلطات الحكومية في روسيا.

ويعمل التطبيق بتشغيل عملاق التكنولوجيا "Tecent"، ويملك تطبيق "WeChat" حوالي 900 مليون مستخدم ناشط يومياً، معظمهم ممن يسكنون في الصين.

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وقالت "Tecent" في بيان لها إنها "تتباحث الموضوع مع السلطات المختصّة،" في روسيا، وقد أوقف تشغيل التطبيق منذ يوم الجمعة على الأقل، وفقاً للتقرير الصادر عن "تاس".

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يأتي هذا مع تزايد نظر السلطات الروسية إلى الإنترنت بمثابة تهديدٍ سياسي، ويحاول المسؤولون تقليد النموذج الصيني بالرقابة على الإنترنت، وفقاً لتحليل أخير نشرته "New America"، وهي مجموعة من الخبراء والباحثين.

وفي العام الماضي، استضيف مهندس مركز الرقابة الصيني المعروف باسم "Great Firewall" لحضور مؤتمر في موسكو، وفي عام 2015 قنن روسيا تخزين المعلومات الخاصة بمواطنيها داخل الدولة، وهذا القانون يشبه التشريعات الصينية التي تمنع المعلومات المجمّعة بالصين من الخروج منها.

ففي الصين، يحظر مشاهدة الرسائل التي تحوي كلمات أساسية تخص مواضيع حسّاسة، مثل: مذبحة ساحة تيانانمن عام 1989 أو التبت.