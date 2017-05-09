نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عثر فريق من العلماء على حل لإحصاء عدد الطيور المهددة بالانقراض باستخدام صور من الأقمار الصناعية.

وقام الفريق من المركز البريطاني للإحصاء وبالتعاون مع متحف "كانتربيري" في نيوزلندة بإظهار صور التقطت من أقمار صناعية وبدرجة وضوح عالية لطيور القطرس، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة "Ibis"، الخميس.

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ويعد القطرس طائراً بحرياً، قد يبلغ طول جناحيه عند فرهما حوالي 3.5 متر، ويعد من إحدى أكثر مجموعات الطيور المهدّدة بالانقراض في العالم، ويصعب دراسة وضع هذه الطيور، لأنها تتكاثر في جزر بعيدة يصعب الوصول إليها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الأقمار الصناعية لإحصاء عدد الطيور من الفضاء، وفقاً لما أشار إليه الباحثون في الدراسة، مضيفين بأن الدراسات السابقة أجريت على حيوانات أخرى، لكنها كانت على نطاق ضيق وهدفت "لإثبات المبدأ"، بينما فريق الباحثين هذا تمكن من إحصاء عدد طيور القطرس الملكي الشمالي جميعها خلال موسم تزاوج واحد، فإحصاء فصيلة ما يساعد في بدء جهود حمايتها من الانقراض.

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وأتت الصور من قمر "WorldView-3" الصناعي، الذي يمكنه إظهار أجسام على الأرض حتى ولو كانت بطول 30 سنتمتراً، تظهر الطيور بهذه الصور على شكل نقاط بيضاء، العلماء متأكدون بأن النقاط البيضاء تدل على هذا النوع من الطيور بالذات دون غيره، لأنها بالعادة لا تتكاثر بالقرب من الطيور الأخرى، كما نه لا توجد طيور بيضاء بنفس الحجم في المنطقة، ولا مجال للاعتقاد بأن النقاط البيضاء قد تتجسّد بحجارة بيضاء، لأن هذه الطيور تتكاثر في المناطق المسطّحة وبين الأعشاب.