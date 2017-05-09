شاهد.. أول ساعة ذكية بلغة بريل لفاقدي البصر

شاهد.. أول ساعة ذكية بلغة بريل لفاقدي البصر

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
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1:31

ساعة "Dot Watch" الذكية تحوي أزراراً متحرّكة لتنتج لغة بريل، وتساعد فاقدي البصر على قراءة الرسائل النصية ومعرفة الوقت دون الحاجة لمساعدة الآخرين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقدّم شركة "Dot Incorporation"، ساعة "Dot Watch"، بالإضافة إلى خططها لتقديم أجهزة أكبر حجماً وأرخص سعراً للدول الفقيرة، وأجهزة لوحية لعرض الصور والرسائل بلغة بريل.

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