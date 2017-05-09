دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقدّم شركة "Dot Incorporation"، ساعة "Dot Watch"، بالإضافة إلى خططها لتقديم أجهزة أكبر حجماً وأرخص سعراً للدول الفقيرة، وأجهزة لوحية لعرض الصور والرسائل بلغة بريل.
شاهد.. أول ساعة ذكية بلغة بريل لفاقدي البصر
شاهد.. أول ساعة ذكية بلغة بريل لفاقدي البصر
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
1:31
ساعة "Dot Watch" الذكية تحوي أزراراً متحرّكة لتنتج لغة بريل، وتساعد فاقدي البصر على قراءة الرسائل النصية ومعرفة الوقت دون الحاجة لمساعدة الآخرين.
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