نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأ إلون موسك بتنفيذ خطته لوضع الألواح الشمسية على أسقف المنازل.

إذ أعلنت الشركة التي أسسها موسك، "تسلا"، الأربعاء، عن قبولها لألف دولار كوديعة للحصول على سقف "Solar Roof"، كجزء من تحقيق نظرة موسك في إدخال تقنيات توليد الطاقة البديلة في تصاميم المنازل.

وأطلقت الشركة برنامج لآلة حاسبة عبر موقعها الإلكتروني كي يتمكن أصحاب المنازل من حساب التكلفة المترتّبة على تركيب سقف من الألواح الشمسية.

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وتتميز هذه الألواح بانها لا تبدو كتلك المعتادة والمستخدمة في مصانع توليد الطاقة من أشعة الشمس، إذ تبدو كألواح القرميد الذي اعتاد الناس على تركيبها بمنازلهم.

وعند تغطية سقف المنزل بهذا النوع من القرميد، فإن بعض القطع فقط تجمّع أشعة الشمس لتوليد الطاقة، وقدّر موسك بأن 40 في المائة من مجموع القرميد يجب أن يكون من النوع المولّد للطاقة للحصول على حلول طاقة كافية للمستخدمين، ما قد يساعد على تقليل التكلفة على المدى الطويل، أما المستخدمون الذين يملكون سيارة كهربائية واحدة أو أكثر فقد يحتاجون للمزيد من هذه الألواح.

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ووصفت "تسلا" سقفها بأنه أقل تكلفة من حلول الأسقف الاعتيادية الأخرى، وقدّرت بأن المبلغ المتوجّب دفعه لـ 0.09 متر مربع من هذا القرميد قد يبلغ 21.85 دولاراً.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on May 10, 2017 at 12:27pm PDT

ونشر موسك مقطع فيديو عبر حسابه بإنستغرام، يظهر مدفعاً من البرَد وهو يقذف بكرات الجليد على القرميد التقليدي ومقارنة ما يحصل بقرميد الشركة، في دلالة على قوة الأخير، وأشارت الشركة إلى توفيرها لتأمين على سقفها ضد العوامل الجوية لـ 30 عاماً.

الشركة أشارت عبر موقعها إلى توفيرها حالياً لتصميمين من القرميد الشمسي، بينما ستوفّر تصميمين آخرين خلال عام 2018.