نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مدير شركة "مايكروسوفت" ومحاميها البارز، براد سميث، الأحد، إن هجمات القرصنة المستمرة، والموصوفة على أنها الأكبر عبر التاريخ، يجدر بها أن تكون بمثابة "نداء إغاثة" لتنبيه الحكومات، وبالأخص حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد استخدم القراصنة برامج خبيثة تعرف باسم "برامج الفدية" أو "ransomware" لإقفال ملفات الكمبيوترات المتضرّرة ومنع مستخدميها من الدخول إليها إلا بعد دفع فدية بلغت 300 دولار بعملة البيتكوين الرقمية، بهجمات طالت 200 ألف جهاز كمبيوتر عبر حوالي مائة دولة بالعالم، وسميت الهجمات بـ "WannaCry"(للمزيد من التفاصيل اقرأ: هجوم قرصنة ضخم استهدف 99 دولة الجمعة)

وقال سميث إن "مايكروسوفت" تملك "المسؤولية الأولى" لمواجهة هذه المشكلة، لكنه أيضاً وضع اللوم على الحكومة الأمريكية، فالخلل الأمني الذي استخدمه القراصنة لإطلاق الهجوم، الجمعة، عرض على العلن بعد سرقته من وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي تقوم بالبحث عن الخلل بالبرمجيات وتبني الأدوات اللازمة لاستغلالها.

وقال سميث في مدوّنة تابعة لشركة "مايكروسوفت" إن هذا الهجوم يوفّر مثالاً آخر على مدى الإشكال المتجسّد بتجميع الحكومات لنقاط الضعف،" مشبهاً بأن "السيناريو الحاصل للأسلحة التقليدية قد يشابه سرقة صورايخ توماهوك من الجيش الأمريكي."

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وأضاف سميث بان عدم إلزام الحكومة بتنبيه الشركات بوجود نقاط بالخلل الإلكتروني في أنظمة تشغيلها يعد أمراً خاطئاً، بالأخص وأن "مرة بعد أخرى، تسرّب الاستغلال الحكومي إلى الساحة العامة ما تسبب بضرر على نطاق واسع."

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ورغم أن وكالة الأمن القومي نبّهت "مايكروسوفت" إلى وجو الخلل هذا قبل ثلاثة أشهر، وقامت الأخيرة بإصلاح الخلل بتوفير تحديث، إلا أن بعض الخبراء يصرّون بأن الهجوم كان ليكون أخف مما هو عليه لو علمت الشركة بوجود الخلل مسبقاً.

وأصرّ سميث بان الطريقة الأفضل لمواجهة الزبائن للهجمات المتعقّدة يوماً بعد يوم، يتمثل بتحميلهم للتحديثات التي توفرها الشركات على أنظمة التشغيل.