نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع إقبال العديد من مؤسسات التكنولوجيا على تحويل التطبيقات والبرمجيات إلى وسائل لربط المستخدمين مع بعضهم، إلا أن الواقع الإفتراضي كان منعزلاً عن هذه المعادلة، وترغب شركة "غوغل" الآن بتغيير ذلك.

إذ أعلنت الشركة، الخميس، عن مجموعة من جديدة من الأدوات لاتخاذ الخطوة القادمة للدخول في تكنولوجيا الواقعَين المدمج والإفتراضي، الإعلان تم في مؤتمر "I/O developers" التابع للشركة، في منطقة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وستقدّم الشركة تحديثاً أساسياً لمنصة الواقع الإفتراضي الخاصة بها باسم "Daydream"، وهو البرنامج الذي يتصل بمعداته الخاصة، مثل نظارات "Daydream View"، وسيعمل البرنامج أيضاً على معدات للواقع الإفتراضي من أطراف ثالثة، مثل "لينوفو" التي ستقدّم نظاراتها نهاية هذا العام.

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وفي النسخة الجديدة لبرنامج "Daydream" والتي سيطلق عليها اسم "Euphrates" سيتمكن المستخدم من بث ما يراه في الواقع الإفتراضي على شاشة تلفزيون أو عبر موقع "Chromcast"، وبهذا سيتمكن أي من أفراد العائلة أو الأصدقاء من حوله من الإستمتاع بما يراه.

وقد لوحظ اشتهار بعض البرمجيات مثل "Twitch" وهي خدمة تسمح بمشاهدة بث حي لأشخاص خلال انشغالهم بألعاب الفيديو، ما يدل على الإقبال المتزايد على هذا النوع من المشاركة عبر التطبيقات الحديثة.

وإن لم يكن أحد حولك خلال تواجدك في العالم الإفتراضي ستتمكن من التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو لتتمكن من مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر رسالة نصية أو بالبريد الإلكتروني.

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وإن ملّ أصدقاؤك من مشاركتك لمقاطع ألعابك في العالم الإفتراضي، فستتمكن من لقاء مستخدمين في الواقع الإفتراضي، إذ يعمل موقع "يوتيوب" على تطوير "غرف افتراضية" تسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو المصوّرة بـ 360 درجة سوياً بنفس الوقت، وستتمكن من التكلم مع هؤلاء المستخدمين من خلال الميكروفون بمعداتك الخاصة.

كما سيتمكن المستخدمون من مشاهدة الغرف الإفتراضية الأخرى والقفز إليها لمشاركة من بدأوا بمشاهدة الفيديو، وستكون هذه الغرف عامة للجميع، شكل المستخدم سيكون بشخصية في هذا العالم، وطريقة تفاعله ستبدو كصندوق التعليقات لكن بدرجة أكبر من التفاعل الشخصي.