نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ترمي العائلات الامريكية طعاماً يقدّر سعره بحوالي 165 مليار دولار سنوياً، لكن وبفضل هذا التطبيق سيتمكنون من مشاركة هذا الطعام مع جيرانهم.

إذ انطلق تطبيق "Olio" بأواخر عام 2015 على يد تيسا كوك، ابنة مزارع بريطاني وساشا سيليستيال-ون ابنة لعائلة محبة للطبيعة من ولاية آيوا الأمريكية.

ويربط التطبيق المجتمعات المحلية والأعمال ومتاجر الأطعمة، ويقوم المستخدم بتحميل صورة ووصف لنوع الطعام الذي لا يرغبون بإبقائه، ويضاف موقع ووقت ليتمكن فيه الناس من أخذ ذلك الطعام.

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تقول كوك إن العملية تتعلق برغبة الناس بالتعرف أكثر على مجتمعاتهم المحلية، وبالنسبة للآخرين فإن الأمر يتعلق بالتخلص من أقل كمية ممكنة من الطعام في القمامة، مضيفة بأن التطبيق يوفر أداة عملية لأصحاب المقاهي والمخابز لتحميل ما لم يتمكنوا من بيعه نهاية اليوم.

كما أن التطبيق وفّر خدمة للمجتمع، إذ أصبح مصدراً أساسياً للطعام لبعض العائلات، تقول كوك: "تردنا رسائل شكر إلكترونية لأن أصحابها قالوا إن عائلاتهم لم تكن لتأكل تلك الليلة لولا Olio."

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ويبلغ التطبيق فائدته القصوى عندما يستخدمه أشخاص كثر في منطقة جغرافية صغيرة، التحدي يكمن بالتوسع لمناطق أخرى للحصول على مجموعات أكبر، فكم هي المسافة التي سيقطعها أي شخص من أجل الحصول على كيس من الجزر مثلاً، لذا تعتمد الشركة على انتشار التطبيق من خلال المنشورات ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي مهمة يتولاها 11 ألف متطوّع.