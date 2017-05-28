نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تتوجه شركات العالم إلى تقديم طائرات موجّهة للتصوير الجوي أو التسابق أو التقاط صور السيلفي أو حتى لحمل الأجسام الصغيرة، إليكم عدداً من أصغر الطائرات الموجَّهة، شاهدوها في معرض الصور أعلاه.

الصورة 1: قدّمت شركة "DJI" طائرتها الموجّهة الصغيرة "DJI Spark" التي يبلغ وزنها 272 غراماً فقط، ويبلغ سعرها 499 دولار، يمكنها تصوير مقاطع فيديو عالية الوضوح وتطير بسرعة تقارب 50 كيلومتر في الساعة، يمكنك التحكم بها بإشارات اليد.

الصورة 2: يمكن لطائرة "Parrot Mambo" حمل الأجسام الضئيلة باستخدام مقابض صغيرة أو رمي حبات البازلاء على أصدقائك باستخدام مدفع ضئيل، لكن لا يمكن استخدمها مطوّلاً لأن بطاريتها تدوم لثماني دقائق فقط، يبلغ سعرها 120 دولار، الطائرة تأتي مع تطبيق "Tynker app" الذي يعمل على تعليم الأطفال لغة البرمجة.

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الصورة 3: صممت طائرة "Blade Nano QX RTF" للمستخدمين المبتدئين للتحليق حول العوائق، لذا توجد حواجز تحمي شفرات الطائرة من التدمير في حال اصطدام الطائرة بأي عوائق، سعر الطائرة يبلغ 60 دولار، وتملك الطائرة جهاز تحكم خاص بها.

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الصور 4: أما طائرة "JetJat Ultra" فهي صغيرة لدرجة يمكن فيها للمستخدم وضعها داخل جهاز التحكم بها، تحوي الطائرة كاميرا بقوة تصوير 780 بيكسيل، ويمكن مشاهدة تصوير الطائرة مباشرة عبر الهاتف الذكي، ولتطييرها يمكنك رمي الطائرة بالجو أو الضغط على زر واحد، يبلغ ثمنها 130 دولار.

الصورة 5: إن السباقات بين الطائرات الموجّهة تؤخذ على محمل الجد، بل أن قناة "ESPN" تعقد دوري سباقات الطائرات الموجّهة، الكثير من الطائرات تخضع للتعديل، لكن للمبتدئين فإن طائرة "Hubsan X4" تعد طريقة بسيطة للانطلاق، هنالك العديد من الأنواع لهذه الطائرة، وقد يقتني المتسابقون تلك التي تحوي كاميرا لتزودهم بمنظر لمسار السباق، ليشعر الموجِّه كما لو أنه كان يتسابق بنفسه.

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الصورة 6: يمكن أن تصل أسعار معدات التصوير الجوي إلى مبالغ وأرقام خيالية، لكن للحصول على صور قد تصلح لنشرها عبر إنستغرام وبجودة عالية، فإن "Syma drones" تعد خياراً رخيصاً، وكغيرها من الطائرات الموجَّهة صغيرة الحجم، فإن إمكانيتها للتحليق لا تتجاوز عشر دقائق.

الصورة 7: إن طائرة "Aerius" ضئيلة لدرجة قد تدفعك إلى الخوف من فقدانها أو اقتلاع عين أحدهم بها، لكن ظرافتها لا توصف، بل وتدّعي الشركة بأنها أصغر طائرة رباعية المراوح، يبلغ عرضها 3 سنتمترات، وتأتي بجهاز تحكم يشكل أيضاً عبوة للاحتفاظ بالطائرة.

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الصورة 8: هنالك طائرة أخرى للتصوير الجوي يمكن التحكم بها بالهاتف الذكي، إذ تسمح كاميرا طائرة "Yunteec Breeze" بالتقاط مقاكع فيديو بدرجة وضوح "4K"، ورغم أنها ليست بدرجة الصغر مقارنة بالطائرات السابقة، إلا أنها توفر وضعية لالتقاط صور "سيلفي"، ويمكن تعديلها بحيث تلحقك كصحفيي البباراتزي أو أن تحوم حولك في الجو وكأنك نجم فيديو لأغنية مصوّرة.