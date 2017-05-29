كيف نجحت هذه الشركة في صنع الشوكولاتة؟

كيف نجحت هذه الشركة في صنع الشوكولاتة؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ48 دقيقة.
قصص نجاحشركاتزراعةغذاءالشوكولاته
1:46

يعمل لدى الشركة 3500 مزارع بفريق عملها ويعاملون كفريق عمل وأصدقاء مقربون ليحتفظوا برابط قوي بينهم وبين من يعمل معهم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرفوا على شركة "Pacari" التي تتأصل بالإكوادور، وتصدّر الشوكولاتة لأكثر من 40 دولة في العالم، كما أنها حازت على الجائزة العالمية للشوكولاتة على مدى خمس سنوات متتالية.

قصص نجاحشركاتزراعةغذاءالشوكولاتهالإكوادورجوائز