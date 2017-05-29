أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرفوا على شركة "Pacari" التي تتأصل بالإكوادور، وتصدّر الشوكولاتة لأكثر من 40 دولة في العالم، كما أنها حازت على الجائزة العالمية للشوكولاتة على مدى خمس سنوات متتالية.
كيف نجحت هذه الشركة في صنع الشوكولاتة؟
كيف نجحت هذه الشركة في صنع الشوكولاتة؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ48 دقيقة.
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يعمل لدى الشركة 3500 مزارع بفريق عملها ويعاملون كفريق عمل وأصدقاء مقربون ليحتفظوا برابط قوي بينهم وبين من يعمل معهم.
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