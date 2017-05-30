برنامج كمبيوتر يهزم أفضل لاعب "Go" في العالم

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- تمكن نظام كمبيوتر علّمه مهندسو "غوغل" كيفية المناورة بلعبة "Go" من هزيمة أفضل لاعب بشري للعبة في العالم بمسابقة بين الجهتين، الخميس، بالصين.

وقد كان هذا الفوز الثاني من نصيب "AlphaGo" خلال هذا الأسبوع ضد المحترف بهذه اللعبة، كي جي، ليحل المنصب الأفضل بين ثلاث مسابقات في قمة "Future of Go" في ووزين.

وبعدها قال المهندسون إن نظام "AlphaGo" قدّر بأن الخطوات الخمسين الأولى التي قدّمها كلا اللاعبين كانت مثالية، وأن الحركات المائة الأولى كانت من أفضل المواجهات التي حظي بها "AlphaGo" مع بشر من قبل.

قد يهمك.. هل سيقابلك روبوت في مقابلة العمل القادمة؟

وقد قامت شركة "DeepMind" البريطانية بتطوير برمجية الذكاء الاصطناعي لنظام "AlphaGo"، والذي اشترته "غوغل" عام 2014، وقال مديرها التنفيذي، ديميس هاسابيس، عبر حسابه في تويتر واصفاً المباراة: "لقد كانت لعبة رائعة ومعقّدة، قام كي جي بدفع (AlphaGo) لأقصى درجاته."

تعرف على "مجنون التقنية".. يريد زيادة عمر الإنسان إلى 200 عام 1:30

وتحوي لعبة "Go" عادة على لاعبين اثنين، يتنافسان بأحجار سوداء وبيضاء حول من يمكنه احتلال مساحة أكبر، ولفعل ذلك يجب على أحجار اللاعب الأول أن تحيط أحجار اللاعب الثاني، ليتمكن من إزالتها من على رقعة اللعب.

طول اللعبة يبلغ 19 رقعة وعرضها 19 رقعة أيضاً، ما يوفر عدداً لا نهائياً وغير محدود من احتمالات الحركات المتوقعة، ما يصعّب على الكمبيوترات فهمها وتحليلها، وهذا يختلف لما يحصل بألعاب أخرى التي يمكن للكمبيوتر التحرك بها بسهولة، مثل الشطرنج.

أيضاً.. هل ستقضي "غوغل" على "أليكسا" وسيري" عما قريب؟

وتقوم تكنولوجيا النظام على التعلّم العميق، وهو أحد أشكال الذكاء الاصطناعي، التي أحدثت فرقاً شاسعاً للأثر الذي يمكن أن تحدثه الكمبيوترات حولنا، منها ما يستخدم حالياً في السيارات ذاتية القيادة، ما يعني بأنها تتعلم من المعلومات المحيطة بها لتحسين أدائها ورفع درجة كفاءتها.

وقد أحدثت شركة "DeepMind" ضجة عندما أعلنت بأنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي للاحتراف بلعبة "Go" في يناير/كانون ثاني عام 2016، وهي لعبة تعود لما قبل 2500 عام، وقد اجتهد العلماء منذ سنوات لدفع الكمبيوتر على تعلم هذه اللعبة واحترافها.