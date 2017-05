أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- أعلنت شركة "غوغل" بمؤتمر مطوّري برمجياتها، الأربعاء، عن عدد من الخواص الجديدة، من بينها تحديث لجهاز "Google Home" الذي يرغب بمنافسة جهاز المساعد الرقمي "إيكو" التابع لشركة "أمازون".

وقد أشار المدير التنفيذي للشركة، سندار بيتشاي ومدراء آخرون إلى النمو الذي شهدته الشركة، بأكثر من ملياري مستخدم نشط للأجهزة المشغّلة بأنظمة "أندرويد"، واستخدام مليار كيلومتر للملاحة عن طريق "خرائط غوغل"، واستخدام 800 مليون شخص لـ "Google Drive" يومياً بالإضافة إلى تحميل 1.2 مليار ملف عبر "Google Photos" يومياً.

وأضاف بيتشاي بأن مستقبل الشركة سيركز على الذكاء الاصطناعي أولاً، ما سيعني بأن الأدوات التي ستقدمها "غوغل" ستركز على تعلّم الآلات وعلى احتوائها خواص أوتوماتيكية، إليكم عدداً من التحديثات التي قدّمتها شركة غوغل بمؤتمرها الأخير:

مساعد "غوغل" الرقمي.. "Google Assistant"

ينافس مساعِد "غوغل" الشخصي، الذي لا يملك اسماً خاصاً به، مساعدة "أمازون" الشخصية "أليكسا"، و"سيري" من "آبل" و"كورتانا" من "مايكروسوفت".

هذا عدا عن أن مساعد "غوغل" الرقمي سينافس "آبل" على أرض ملعبها، إذ سيتمكن مستخدمو "آيفون" من تفعيل المساعد الرقمي لـ "غوغل" من خلال تطبيق الرسائل الإلكترونية لـ "غوغل" عبر أنظمة تشغيل "iOS"، وسيتطلب تشغيله خطوة إضافية مقارنة بسرعة تشغيل "سيري" عبر هواتف "آيفون."

وقد انتشر مساعد "غوغل" الرقمي سابقاً عبر هواتف "Pixel" من تصنيع الشركة، والآن تبحث عن طرق جديدة لنشر مساعدها الرقمي عبر تطبيقاتها المختلفة، وستقدم "غوغل" تحديثاً جديداً يسمح للأطراف الثالثة مثل "سوني" و"LG" بإدخال الأدوات بين وظائف الأجهزة الأصلية.

ويمكن للمساعد الرقمي الآن، التحدث بلغات إضافية، مثل الفرنسية والألمانية واليابانية والبرتغالية.

"عدسة غوغل".. "Google Lens"

قدمت "غوغل" عدسة تسمح لكاميرات الهواتف الذكية بتمييز الأجسام من حولها وتزويدهم بمعلومات إضافية عما يحيط بهم، فعلى سبيل المثال ستتمكن من توجيه الكاميرا على مطعم ليقدم "غوغل" تقييماً له، شاهدوا الفيديو التالي عن العدسة:

عدسة غوغل الجديدة ستجعل كاميرتك أذكى منك! 0:49

الرد الآلي عبر "Gmail"

أعلنت "غوغل" العام الماضي عن خدمة تبادل الرسائل "Allo" وستقدّمه الآن لتوفير الوقت عبر "Gmail"، فسيعمل على قراءة الرسائل الإلكترونية وتقديم اقتراحات للرد بناءً على المحادثة بين المستقبل والمرسِل، لتوفير الوقت.

أضيفت خاصية استقبال المكالمات الهاتفية إلى الجهاز الذي يحوي مساعد "غوغل" الرقمي والمخصص للاستعمال المنزلي، وذلك بعد أسبوع فقط من إعلان "أمازون" إضافة الخاصية ذاتها لجهازها "إيكو"، ستضيف الشركة أيضاً تطبيقي "Spotify" و"Soundcloud" إلى مجموعة تطبيقات الجهاز، كما ستضاف خاصية الاتصال بالبلوتوث حتى في الأجهزة اليابقة ليمكن المستخدمون من تشغيل الموسيقى من هواتفهم الذكية.

لكن "غوغل" لن تضيف شاشة إلى جهازها كما فعلت "أمازون" مع "Echo Show"، إلا أنها ستضيف خاصية مشابهة، إذ ستتمكن أجهزتها من بث التنبيهات المرئية على شاشات التلفزيون أو الأجهزة الذكية.

"أندرويد O"

وفرت "غوغل" أحدث أنظمة تشغيلها بصيغة "بيتا"/ منذ الأربعاء، وسيتضمن "أندرويد O" عدداً من الخواص الجديدة مثل آلية التعرف على الأحرف وإعدادات معاد تصميمها بالإضافة إلى خطوط يمكن تنزيلها.

ويعد دمج النسخ الحديثة لأنظمة تشغيل "أندرويد" بالأجهزة القديمة من أكبر التحديات التي تواجهها "غوغل"/ لذا ستطلق الشركة برنامجاً للتركيب باسم "Android Go" والذي سيسمح بتقليص حجم التطبيقات الشائعة على "غوغل" مثل "YouTube Go" الذي يوفر إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى إنترنت، وسيعمل "Android Go" على تتبع صرف المستخدم لبياناته، وهذا سيفيد الأشخاص الذين لا يملكون فرصة الحصول على باقات كبيرة من البيانات للاتصال الدائم بالإنترنت.

الواقع الافتراضي

ستوفر "غوغل" نوعاص جديداً من المعدات المستخدمة للواقع الافتراضي، الجهاز غير موجود فعلياً إلى الآن، لمت يتوقع أن تقدم الشركة أمثلة على خططها بنهاية العام مع "HTC" و"لينوفو".

وعلى عكس "Daydream" من "غوغل" فإن المعدات الجديدة لن تحتاج للاتصال بالهواتف الذكية والكمبيوترات أو أن تزوّد بأسلاك.

اذهب في رحلة خيالية مع خواص "Google Earth الجديدة 1:11

الواقع المدمج

ستعمل الشركة على تطوير خاصية لتحديد المواقع، مشابهة لما تقدمه في خرائطها حالياً، لكن هذا سيتضمن الإطار الداخلي لمواقع معينة، كأن تتوجه لجولة بمتحف وأن تتعرف على المزيد من التفاصيل غير المذكورة، أو أن تعثر على كيس من الجزر في محل لبيع المواد التموينية.

كما ستضيف الشركة الواقع المدمج إلى برنامجها التعليمي "Google Expeditions" الذي يتضمن أصلاً الواقع الافتراضي، سيتمكن التطبيق الجديد من استخدام كاميرات الهواتف الذكية لعرض الأرقام والبيانات أمام المستخدم.