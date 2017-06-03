"أمازون" تحظى ببراءة اختراع لمظلات هبوط

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حظيت شركة "أمازون" ببراءة اختراع لنموذج عبوة للشحن مرفقة بمظلة باراشوت، مخصصة لعمليات التوصيل باستخدام الطائرات الموجّهة.

وضم اقتراح النموذج "مظلة تسمح برمي عبوات الشحن من مركبة جوية دون التسبب بتدمير المنتجات،" وفقاً للطلب المقدم من الشركة إلى من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، الثلاثاء.

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وقالت "أمازون" إن أنظمتها قد تضم نظام دعم للالتصاق الداخلي وأسلاك لمظلات الهبوط مزوّدة بماصات للصدمات وغلاف خارجي صلب، وأشارت إلى أنها ستعدّل حجم الغلاف وفقاً لحجم المنتج المشحون، وأنها ستجهز مظلات متعدّدة في حال وجود منتجات ثقيلة أو كبيرة الحجم.

أول طلب توصيل لأمازون بطائرة موجَّهة يصل في 30 دقيقة فقط 1:01

لكن لم يتضح إن كانت الشركة ستقدّم نموذجها بالسوق، لكن النموذج قد يمنح أدلة أكبر على الخطط المستقبلية للشركة في إيصال الطلبات عبر الطائرات الموجّهة.

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وفي فبراير/شباط الماضي، حظيت "أمازون" على براءة اختراع على نظام إرشاد لهبوط الطائرات الموجّهة بسلام على الأرض، وأشارت الوثيقة حينها إلى أن الطلبات ستستخدم المغناطيسات أو مظلات الهبوط أو لفائف زنبركية لامتصاص صدمة رمي عبوات الشحن عوضاً عن هبوط الطائرة إلى الأرض وتحليقها مجدداً، ما قد يستهلك المزيد من الطاقة.

وقد قامت الشركة بإيصال طلبيتها الأولى في بريطانيا في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، وتخطط الشركة لتوسيع خدمات التوصيل لعشرات الزبائن القريبين إلى مركزها في بريطانيا قريباً.