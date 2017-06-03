تعرفوا على الباستا "المطوّرة تقنياً"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تمكن علماء "معهد ماساتشوستس التقني" أو "MIT" اختصاراً، من تطوير باستا مسطّحة للتقليل من الفراغات الهوائية بالتغليف، وبالتالي التقليل من أثر النفايات على البيئة.
اخترع باحثو معهد "MIT" الباستا المسطّحة التي تصبح ثلاثية الأبعاد بعد إضافة الماء إليها
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