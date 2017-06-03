تعرفوا على الباستا "المطوّرة تقنياً"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تمكن علماء "معهد ماساتشوستس التقني" أو "MIT" اختصاراً، من تطوير باستا مسطّحة للتقليل من الفراغات الهوائية بالتغليف، وبالتالي التقليل من أثر النفايات على البيئة.