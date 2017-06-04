إليكم ميزات كاميرا "Nest IQ" الجديدة

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- بالتأكيد شاهدتم في الأفلام تلك الكاميرات الخراقة التي يمكنها التعرف على وجوه المشتبه بهم من بين حشود من الجماهير، وعند تقريب الصورة تتحول ملايين البيكسلات إلى وجه واضح.

وهذا ما تحاول "Nest" جلبه إلى العالم الواقعي بكاميرتها الأمنية الجديدة "Nest Cam IQ"، سعر الكاميرا يبلغ 299 دولار، وعب قادرة على استشعار حركة شخص إلى جانبها لتقرّب الصورة وتبدأ بمتابعته لالتقاط صورة واضحة.

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تحوي الكاميرا، المستخدمة داخل المنازل، على تقنية التقاط الصور بوضوح "4K" وبقوة 8 ميغابيكسل، بالإضافة إلى 12 ضعفاً من التقريب الرقمي وخاصية تحديد الوجوه، كما أضافت الشركة إمكانية التحدث عبر الكاميرا وإليها.

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وأعادت الشركة تصميم الكاميرا بمظهر أبيض اللون، ومقارب للكاميرات الخارجية، يرافق الكاميرا حامل وقاعدة للتثبيت، ورغم أن الكاميرا لا تحمّل فيديوهات "4K لاستحالة فعل ذلك عبر شبكات الإنترنت الرائجة، إلا أنها تستخدم هذه المعلومات الإضافية لرفع درجة وضوح تقريب الصورة، وأشارت الشركة إلى أن أقصى جودة تبلغها مقاطع الفيديو المصوّرة بالكاميرا تبلغ 1080 بيكسل.

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وتستخدم "Nest" تقنية التعرف على الوجوه ذاتها التي تستخدمها "Google photos"، كما يمكن الاشتراك بخدمة "Nest Aware" بحوالي 10 إلى 30 دولار شهرياً، وفقاً لكمية مقاطع الفيديو التي يود المستخدم الاحتفاظ بها أسبوعياً أو شهرياً، كما يمكن لـ "Nest Aware" التقاط الأصوات في المنزل مثل صوت شخص ما أو نباح كلب لترسل الكاميرا تنبيهاً للمستخدمين عبر هواتفهم الذكية.

هذا ويجد بالذكر بأن شركة "Nest" أسست على يدي المهندس السابق في شركة "آبل" توني فاديل، لتحقق الشركة نجاحاً باهراً في منظم حرارة ذكي عام 2011، لتشتري "غوغل" شركة "Nest" مقابل 3.2 مليار دولار عام 2014، وفي وقت لاحق من العام استحوذت "Nest" على شركة تصنيع الكاميرات "Dropcam" مقابل 555 مليون دولار.