عشرات الشركات تجتمع ضد قرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اجتمعت مئات الشركات الأمريكية برفقة عدد من المسؤولين الحكوميين لدعم الأهداف التي تسعى إليها اتفاقية باريس.

أبرز أسماء الشركات في عالم التكنولوجيا تضمنت "آبل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل"، بالإضافة إلى لعامات تجارية أخرى مثل "غاب" و"أديداس" بالإضافة إلى المزيد غيرها، قائمة الشركات وقعت رسالة، الإثنين، تدعو فيها الحكومة الأمريكية للمضي قدماً بالتزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.

"إن الولايات المتحدة، بحكوماتها المحلية وبرفقة أعمالها مسؤولة أساساً عن الارتفاع الجذري لمعدلات الغازات الدفيئة خلال السنوات الأخيرة الماضية،" وفقاً لما نصه بيان نشر على موقع مشترك للشركات المتعاونة باسم "We Are Still In".

وأضاف البيان: "تصرفات كل مجموعة ستتضاعف وتتسارع كل السنوات القادمة، بصرف النظر عن السياسات التي قد تتبناها واشنطن."

كما انضم إلى هذا التجمّع المحافظون المسؤولون عن عشرات من الكدن والمقاطعات، بالإضافة إلى انضمام ثماني ولايات لهذا الاتفاق، وأعلن العديد من هؤلاء القادة خططهم للاستمرار في محاربة التغير المناخي، الأسبوع الماضي.

وقد أثار قرار ترامب بالانسحاب موجة من الانتقاد من قطاع الأعمال، الأسبوع الماضي، إذ عبّر المدير التنفيذي لشركة "ديزني"، بوب آيغلا، والمدير التنفيذي لكل من "تسلا" و"سبيس إكس"، إلون موسك، عن استيائهما بالانسحاب من مجلس مستشاري ترامب في يوم إعلان قرار الانسحاب من الاتفاقية.

وقد نظم هذا التعاون بين الشركات والحكومات من قبل أكثر من عشر مجموعات، من بينها "المركز الأمريكي للتقدّم" و"مؤسسات بلومبيرغ الخيرية"، والتابعة لمايك بلومبيرغ.