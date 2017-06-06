سفينة مسماة تيمنا بمستكشف القمر تستعرض في بحر نيويورك

سفينة سميت تيمنا بمستكشف القمر في بحر نيويورك

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و40 دقيقة.
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1:07

سفينة الأبحاث، نيل أرمسترونغ، سميت تيمنا بأول من زار القمر

(CNN)-- أبحرت سفينة نيل آرمسترونغ  باتجاه ميناء نيويورك كجزء من استعراض السفن في أسبوع الأسطول في نيويورك. وهي إحدى أحدث، وأكثر سفن الأبحاث في علوم المحيطات تطوراً في الولايات المتحدة وتعود ملكيتها للبحرية الأمريكية.

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