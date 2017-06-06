(CNN)-- أبحرت سفينة نيل آرمسترونغ باتجاه ميناء نيويورك كجزء من استعراض السفن في أسبوع الأسطول في نيويورك. وهي إحدى أحدث، وأكثر سفن الأبحاث في علوم المحيطات تطوراً في الولايات المتحدة وتعود ملكيتها للبحرية الأمريكية.
سفينة مسماة تيمنا بمستكشف القمر تستعرض في بحر نيويورك
سفينة سميت تيمنا بمستكشف القمر في بحر نيويورك
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و40 دقيقة.
1:07
سفينة الأبحاث، نيل أرمسترونغ، سميت تيمنا بأول من زار القمر
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.