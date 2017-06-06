سفينة مسماة تيمنا بمستكشف القمر تستعرض في بحر نيويورك

(CNN)-- أبحرت سفينة نيل آرمسترونغ باتجاه ميناء نيويورك كجزء من استعراض السفن في أسبوع الأسطول في نيويورك. وهي إحدى أحدث، وأكثر سفن الأبحاث في علوم المحيطات تطوراً في الولايات المتحدة وتعود ملكيتها للبحرية الأمريكية.