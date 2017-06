هذه التحديثات التي قدمتها "آبل" بأنظمة تشغيلها  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "آبل" عن العديد من المنتجات الجديدة في قطاع الأجهزة والبرمجيات على حد سواء، في مؤتمرها "WWDC" في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الإثنين.

وإليكم التحديثات التي قدمتها الشركة بأنظمة تشغيل أجهزتها المختلفة:

tvOS

قدمت الشركة مؤخراً تطبيق تلفزيونها عبر الأجهزة المختلفة، وأعلنت "آبل" في مؤتمرها، الإثنين، بأن "أمازون" سيضاف إلى قائمة التطبيقات المسجّلة في تلفزيوناتها الذكية بتطبيقها من ضمنها تطبيق "أمازون" "Prime Video".

وتأتي هذه الخطوة بعد مناقشات بدأت بين الشركتين منذ عام 2015.

watchOS

ستتمكن أنظمة تشغيل ساعة "آبل" الذكية، "Apple Watch"، بتشغيل نظام "watchOS 4" الجديد، الذي يوفّر واجهات أمامية للساعة، وستضاف المساعدة الرقمية لآبل، "سيري"، إلى الواجهة الأمامية للساعة، ليتم استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية تعلّم الآلات، للتعرف على أنماط المستخدم وسلوكياته، وبالتالي تقديم اقتراحات بناءً عليها في الواجهة الأمامية للساعة.

كما أضافت الشركة خيار إضافة أشكال متحركة على الواجهة الأمامية، وحتى خاصية إضافة الرسوم الكرتونية مثل شخصيات "Toy Story" المتفاعلة مع حركة المستخدم ونظره إلى الساعة.

كما ستضاف خاصية وضع التنبيهات المعدّلة وفقاً لنشاطات المستخدم الجسدية، مثل تقديم التحديات اليومية ليقوم المستخدم بتحقيقها.

وعدّلت الشركة تطبيق "Workout"، بحيث ازدادت دقة تسجيل الساعة للنشاطات الجسدية، مثل وضع أوقات الراحة جانباً وعدم حسابها بين التمارين الرياضية، كما أضيفت خاصية الانتقال بين النشاطات البدنية المختلفة بسهولة.

وسيتمكن مستخدمو "Apple Watch" من الربط بين المعلومات المسجلة بين الآلات داخل صالات الرياضة وبين ساعة المستخدمين الذكية.

أما في الموسيقى، فقد قامت الشركة من إعادة تصميم التطبيق المخصص لانتقاء أنواع الموسيقى المفضّلة لدى المستخدمين، ليرتبط تطبيق الموسيقى بتطبيق التمارين الجسدية، ويتمكن المستخدمون من الاستماع لموسيقاهم المفضلة وممارسة التمارين الرياضية بتفعيل تطبيق واحد، وسيتم تقديم نظام التشغيل المحدّث للساعة الذكية هذا الخريف.

macOS

وأشار مطوّرو البرمجيات إلى تركيزهم على تطوير برنامج "mac Sierra" لوضع التطبيقات في السحابة الإلكترونية، وأطلقت عليه "macOS High Sierra"، وأشار القائمون إلى تعديلهم لمحرّك البحث "Safari"، ليصبح "أسرع محرك بحث في العالم على أسطح المكاتب."

وأضافت الشركة خاصية حجب تشغيل الفيديوهات آلياً أو "Autoplay" عند التصفح في الإنترنت، "Intelligent Tracking Prevention" لتستخدم الذكاء الاصطناعي للعثور على المتتبعين وحجبهم من مشاهدة تاريخ تصفحك للإنترنت، وبالتالي الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

كما قدمت الشركة خاصية الشاشة المنقسمة لجزأين، ليتمكن المستخدمون من القيام بمهمتين في واجهة واحدة، دون الحاجة لتصغير شاشة أحد التطبيقات وتكبير شاشة أخرى.

التحديثات في تطبيق "Photos" ضم المزيد من خواص تعديل الصور وتحديد أدق للوجوه، وعند تعديل الصورة من خلال تطبيقات المخصصة لذلك، فإن التعديلات الحديثة ستسجّل تلقائياً في تطبيق "Photos".

أعلنت الشركة تطبيق "Apple File System" أو "APS" للاحتفاظ بالملفات وبشيفرات محددة لحمايتها.

كما قدّمت الشركة عن "Metal VR" لنظام تشغيل "Sierra" الجديد، وهذا سيسهل من إمكانية تفعيل عدد من تطبيقات وبرمجيات تعديل الجرافيك والفيديو، مثل "Final Cut".

"iMac" أعلنت الشركة عن تعديل شاشة الجهاز بنسبة إضاءة أكثر بـ 43 في المائة، لتقدم أكثر من مليار درجة مختلفة من الألوان.

وحدات معالجة أسرع بأكثر، وتخزين أكثر بخمسين في المائة، إضافة مدخلين "USB" مع جهاز "Thunder bolt3"، وستقدم الشركة تحديثات لبرنامج "Metal 2" عبر الجهاز، ليصبح هذا الجيل أسرع بثلاث مرات من الجيل السابق.

الشركة ركزت أيضاً بأجهزة "iMac" على تطوير برمجيات الواقع الافتراضي لتحسين تجربة المستخدمين، وتسريع تشغيل الفيديوهات المخصصة بهذه التقنية لتبلغ "90 frames/second".

iOS

أعلنت الشركة عن نظام تشغيل "iOS 11"، النظام الجديد يمتاز بتحديثات عديدة، منها "Message" وقابلية ربطه مع التطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى أن نظام الرسائل سيرتبط مع حساب المستخدمين في الأجهزة المختلفة، ليحتفظ المستخدمون بالرسائل النصية عبر السحابة الإلكترونية.

كما قدّمت الشركة تحديثات لنظام دفع "Apple Pay"، الذي سيرتبط مع 50 في المائة مع محلات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، التحديثات على هذا التطبيق ستمتاز بالدفع المباشر من شخص لآخر، بالارتباط مع تطبيق "الرسائل"، لتستقبل الأموال بسهولة باستخدام بصمة الأصبع فقط..

أما التحديثات المرتبطة بـ "سيري" عبر أنظمة "iOS"، فتتمثل بإضافة الذكاء الاصطناعي وتقنية تعلم الآلات إلى المساعدة الرقمية، للمساعدة في بعض المهام مثل الترجمة إلى عدد من اللغات المختلفة، كما أضيفت خاصية تحديد المهام المختلفة، وتفهّم ما الذي يود المستخدم استعماله في الخطوات اللاحقة، وسيتمكن المستخدمون من ربط "سيري" بنظام واحد عبر أجهزة "آبل" المختلفة.

أما التحديثات المرتبطة بكاميرات الهواتف الذكية، لتصغير حجم الصور، وبالتالي تخفيف الضغط على ذاكرة الهواتف الذكية، كما أضيف تحديثات على كيفية قص "الصور الحية" عبر تطبيق "Photos"، وأضافت الشركة أيضاً الذكاء الاصطناعي بتقنية تعلّم الآلات لتصنيف الصور المختلفة في خاصية "Memories".

كما أضيفت الواجهة الأمامية للوصول إلى مركز للتحكم بعدد من الخواص بشكل مباشر، بالإضافة إلى الحصول على التنبيهات حتى من دون الحاجة لفك قفل جهاز "الآيفون."

كما أضافت الشركة خاصية "Do Not Disturb While Driving" لمساعدة السائقين بالتركيز على القيادة وعدم تشتت انتباههم بالتنبيهات المستمر، وبهذه الخاصية سيتمكن المستخدمون من تخصيص رد للأطراف الأخرى بانشغالهم في القيادة، بالإضافة إلى تعديل استقبال التنبيهات المهمة من بعض الأشخاص أو الجهات إن دعت الضرورة.

وأشارت الشركة إلى أن تحديث "iOS 11" سيتوفر في ديسمبر/كانون أول لهذا العام.

وبشكل منفصل قدمت الشركة مجموعة أدوات "AR Kit" لمساعدة مطوّري البرمجيات على استخدام تقنية "الواقع المُدمَج" لتصميم التطبيقات المختلفة، استغلت الشركة التقنيات الموجودة في الكاميرا الموجودة بأجهزة "آبل" المحمولة لإضافة تقنية "AR".