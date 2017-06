نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- حل شهر يونيو، الذي يترقّبه عشاق ألعاب الفيديو طوال العام.

إذ ينعقد مؤتمر "E3" اختصاراً لـ "Electronic Entertainment Expo" في هذا الشهر من كل عام، وسيعقد، الأحد، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وستكشف الشركات عن أجهزة وألعاب جديدة خلال هذا المؤتمر.

وستلفت الأنظار إلى جهاز "PlayStation 4" لشركة "سوني" و"Xbox One" من "مايكروسوفت" و"Nintendo Switch" من "نينتندو".

ومع بيع أكثر من 50 مليون جهاز "PlayStation 4" منذ نوفمبر/تشرين ثاني عام 2013ـ، وتملك "سوني" شعبية كبيرة بين محبي ألعاب الفيديو، لكن قد يتركز المؤتمر بإزهار منافسيها: "نينتندو" التي شهدت نجاحاً بإطلاق جهاز "Switch"، و"مايكروسوفت" الني ستطلق جهازاً جديداً باسمه المشفّر "Project Scorpio".

وفي مايو/أيار عام 2013، أحدث جهاز "Xbox One" ضجة عندما انتقد اللاعبون اشتراط اتصال الجهاز بالإنترنت، أو منع بيع الألعاب المستخدمة، ورغم أن "مايكروسوفت" سحبت هذه الشروط لاحقاً، إلا أنها لم تتمكن من مواكبة نجاح "PS4".

لكن مع قدوم "Scorpio" تدعي "مايكروسوفت" بأنها ستقدّم أقوى نظام للألعاب في السوق، مع إمكانية اللعب بوضوح "4K"، لكن الخبراء يقولون إن التحدي الأكبر لن يكمن في المعدّات بل في البرمجيات.

وستحرص "مايكروسوفت" على مواكبة نجاح منافسيها، إذ حققت "نينتندو" أيضاً نجاحاً عند إطلاق جهازها "Switch" في مارس/آذار الماضي، بمبيعات كبيرة لترتفع أسعار أسهم الشركة لمعدلات لم تشهدها منذ سنوات.

لكن "Switch" أتى برفقة لعبة " The Legend of Zelda: Breath of the Wild" وبالأهم سلسلة ألعاب "Mario Kart"، ما يعني بأن التركيز على الألعاب، وتوفّرها للمستخدمين، سيكون أهم من التركيز على المعدات بالنسبة للشركات المتنافِسة، ويتوقع أن تركز "نينتندو" في مؤتمر "E3" على الترويج لألعاب الشركة المقبِلة من ضمنها "Super Mario Odyssey".