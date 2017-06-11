كيف ستنقذ وصلة "USB" حياة الآلاف من الأطفال؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يموت آلاف الأطفال من الأمراض التي تصيبهم لنقص فيتامين "A"، ولكن منظمة غير ربحية قد تغيّر من هذا الواقع، وباستخدام وصلة "USB" فقط!

إذ تأمل منظمة "Vitamin Angels" بالتقليل من أعداد الوفيات المحتملة للأطفال حوالي العالم بحوالي 150 ألف طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام سنوياً، وذلك من خلال تدريب العاملين بقطاع الصحة العامة حول كيفية تزويد الأطفال بجرعات فيتامين "A" المجانية ورفع الوعي لدى العائلات.

فالأطفال المتأثرون بفقدان هذا الفيتامين، يسكنون عادة في مجتمعات فقيرة مع قلة توفر وجبات صحية متوازنة أو الزيارات الروتينية للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، إذ يؤدي نقص فيتامين "A" إلى الإصابة بالعمى أو حتى الموت، وترجح المنظمة بأن كلفة تزويد طفل واحد بالفيتامينات لعام كامل تبلغ 25 سنتاً فقط.

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ومنذ عام 1994 تمكنت منظمة "Vitamin Angels" من الوصول إلى 52 مليون طفل وأم في 66 دولة، وإلى الآن اعتمدت آلية العمل على توزع أفراد المنظمة البالغين 40 شخصاً بأنفسهم في هذه الدول لمنح التدريب المناسب للعاملين بالقطاع الصحي، وبالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى متوزعة حول العالم.

ورغم أنه قد لا يكون الحل التكنولوجي المألوف أو حتى الخيار الأول لهذا الوضع، إلا أن المنظمة استخدمت وصلة "USB" لتوزيع ورشات التدريب هذه، بالأخص في المناطق التي لا تملك قدراً عالياً من التكنولوجيا أو تلك المنقطعة عن الإنترنت.

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وتحوي الوصلة الواحدة محرك بحث "Chromium" وخادماً لتشغيل البرمجيات، ما يسمح بتشغيل الورشات التدريبية على الجهاز على أي حاسوب مهما كان قديماً.

ويمكن للوصلة الواحدة أن تعلّم شخصاً واحداً أو مجموعة كبيرة من الأشخاص في المرة الواحدة، وتتيح الوصلة تخزين معلومات الأشخاص المتدرّبين للرجوع إليها عند الحاجة، وعندما يتصل الكمبيوتر بالإنترنت، فإن الوصلة تحمّل كافة البيانات المخزّنة على النظام الرئيسي للتعليم والتابع لمنظمة "Vitamin Angels".

وقد جرّبت المنظمة تشغيل وصلة "USB" لشهرين في الهند وإندونيسيا ونيجيريا، وتخطط المنظمة إلى توسيع نطاق الاختبار الميداني لهذا الأسلوب قبل نشره عالمياً بحلول عام 2018.