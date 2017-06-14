نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة "وايمو" الذراع المسؤولة عن تكنولوجيا القيادة الذاتية في "غوغل"، الإثنين، عن توقف تشغيل النماذج التجريبية لسيارة "Firefly"، والبالغ عددها 50 مركبة.

وستركّز الشركة على أسطولها المتنامي المكون من 600 حافلة صغيرة من نوع "كرايزلر"، والتي ستقدّم جولات للعام في منطقة "فينيكس" الأمريكية، (شاهد الفيديو التالي):

وتميزت سيارة "Firefly" بانعدام وجود عجلة القيادة أو الدواسات فيها، المهندسون الذين أشرفوا على تصميمها أرادوا إعادة تشكيل صورة السيارات، وقد خاضت هذه السيارات مئات الآلاف من الأميال لتكون جزءاً كبيراً من مشروع "غوغل" للمركبات ذاتية القيادة.

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وفي سبتمبر/أيلول عام 2015 أخذت "غوغل" رجلاً أعمى بجولة في مدينة "أوستن" في أول رحلة بمركبة مستقلة بالكامل بالشوارع العامة، وفي حادثة أخرى لن تُنسى، طالبت الشرطة سيارة "Firefly" بالتوقف بجانب الطريق بسبب السرعة البطيئة، ولحسن الحظ لم تحصل على مخالفة، الصورة التالية انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليزداد الاهتمام والنقاش حول المركبات الذكية.

وقد حظيت المركبة عبر تاريخها بالعديد من الألقاب بين وسائل الإلعام، من بينها "الظريفة" و"المحبّبة"، شكلها الدائري وأضوائها ساهم بتقريبها إلى قلوب الكثيرين، لكن تبنّي "غوغل" لحافلاتها الصغيرة يعد دليلاً على أن شكل السيارات ذاتية القيادة لن يختلف عن شكلها التقليدي، وأنها ستحافظ على وجود عجلة القيادة والدواسات بتركيبتها.

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وستوفر "وايمو" جولات أخيرة لسيارتها الظريفة، خلال فصلي الصيف والخريف بمدينتي "أوستن" و"فينكس" وبعدها سيحتفظ بسيارتي "Firefly" لتُعرَض بمتحف "تاريخ الكمبيوتر" بمنطقة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.