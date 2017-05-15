نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قررت شركتان من أكبر المختصين بخواص النقل في منطقة "سيليكون فالي" أن تجمعا قوتهما لتحويل حلم القيادة الذاتية إلى واقع ملموس.

إذ أعلنت "وايمو" و"ليفت"، الأحد، بأنهما ستعملان سوياً لإطلاق أول نماذج فعلية لسيارات ذكية، ما قد يدل بأن تقنية القيادة الذاتية قد تجوب الشوارع الأمريكية عما قريب، وفقاً لما نقلته أولاً صحيفة "نيويورك تايمز".

وأكدت كلتا الشركتان الخبر لـ CNN، لكنها كشفتا تفاصيل قليلة عن الاتفاقية.

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وقد يكون زبائن "ليفت" بمدينة فينكس من أوائل من قد يجربون هذه الشراكة الجديدة، خاصة وأن "وايمو" أعلنت بشهر إبريل/نيسان الماضي بانها ستختبر برنامج القيادة الذاتية بسياراتها مع سكان فينكس.

أما الشراكة بين الطرفَين فهي غير حصرية، ما يعني بأن كلتا الشركتين يمكنهما العمل مع أطراف أخرى.

وتشتهر "وايمو" بكونها رائدة عالمياً في توفير البرمجيات الضرورية لتشغيل السيارات بتقنية القيادة الذاتية، ومع التعاون مع "ليفت" فإن الأولى سيتاح لها الوصول لملايين الأشخاص المستخدمين لتطبيق "ليفت".

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أما بالنسبة لشركة "ليفت" فإن "وايمو" ستقدّم لها دعماً، بالأخص عندما تنتشر السيارات الذكية مستقبلاً، وبالتحديد لأن أسعار مركبات الأجرة ذاتية القيادة ستكون أرخص من تلك التي تحوي سائقاً بشرياً، وبالتالي يتحتدّ المنافسة بين تطبيقات خدمات النقل والمواصلات من أجل الحصول على المركبات بتكنولوجيا القيادة الذاتية.

وتعمل "جنرال موتورز" أيضاً على تطوير سيارات ذكية، وقد استثمرت 500 مليون دولار بشركة "ليفت" في يناير/كانون ثاني عام 2016، لتعلن الشركتان حينها عن خطة لتطوير شبكة من السيارات الذكية، إلا أن طلب CNN بالحصول على تعليق من متحدث باسم "جنرال موتورز" لم يتلقى رداً مباشرة.