مادة جديدة لاستبدال المفاصل البشرية أقوى من الفولاذ بخمس مرات

مادة لاستبدال المفاصل البشرية أقوى من الفولاذ

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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2:38

تجمع المادة بين قوة المعدن ومرونة المادة الهلامية، ومن الممكن أن تُحدث ثورة في كيفية تقدمنا في السن.

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