مادة جديدة لاستبدال المفاصل البشرية أقوى من الفولاذ بخمس مرات
مادة لاستبدال المفاصل البشرية أقوى من الفولاذ
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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تجمع المادة بين قوة المعدن ومرونة المادة الهلامية، ومن الممكن أن تُحدث ثورة في كيفية تقدمنا في السن.
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