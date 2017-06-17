ناسا: شهر مايو/ أيار 2017 الأكثر حرارة منذ 137 عاماً ناسا: مايو 2017 الأكثر حرارة منذ 137 عاماً منوعات آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة. التغيرات المناخيةحرائق الغاباتكوارثكوارث طبيعية شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:30 ذكرت وكالة ناسا لعلوم الفضاء أن شهر مايو/ أيار لعام 2017 ربما يكون الشهر الأكثر حرارة بعد مايو/ أيار 2016 منذ بدء التغيرات المناخيةحرائق الغاباتكوارثكوارث طبيعية شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"ent-170617-Last-month-was-the-second-warmest-May","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/06/17","rs_flag":"prod","section":["tech","tech:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.