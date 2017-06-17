ناسا: شهر مايو/ أيار 2017 الأكثر حرارة منذ 137 عاماً

ناسا: مايو 2017 الأكثر حرارة منذ 137 عاماً

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آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
التغيرات المناخيةحرائق الغاباتكوارثكوارث طبيعية
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ذكرت وكالة ناسا لعلوم الفضاء أن شهر مايو/ أيار لعام 2017 ربما يكون الشهر الأكثر حرارة بعد مايو/ أيار 2016  منذ بدء 

 

 

التغيرات المناخيةحرائق الغاباتكوارثكوارث طبيعية