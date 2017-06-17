نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- منحت الهيئات التنظيمية الفدرالية سيارة "Tesla Model X" تقييماً كاملاً للسلامة بخمس نجوم، وهي أول سيارة دفع رباعي أو "SUV" تنال هذا التقييم، ذلك أن هذا النوع من السيارات غالباً ما ينال تقييم أربع نجوم بسبب خطر الانقلاب، نظراً لارتفاع مركز الثقل فيها.

إلا أن "Model X" التي تعمل على الطاقة الكهربائية، تحمل في مقدمتها بطارية ليثيوم ثقيلة الوزن ما يجعل مركز الثقل فيها منخفضاً نسبة إلى مثيلاتها، وهذا ما جعلها أول سيارة من نوعها تنال تقييم خمس نجوم.

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إلى جانب خطر الانقلاب، يتم اختبار مدى الأمان في السيارة عند تعرضها لتصادم أمامي أو جانبي، أو اصطدام السيارة بعمود أو شجرة إلى جانبها. وقالت "تسلا" إن نتيجة الاختبارات أظهرت أن احتمال عدم إصابة ركاب "Model X" بأي إصابات خطيرة إثر حوادث السير تبلغ 93%، وهي النسبة الثانية بعد سيارة "Tesla Model S".

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يعد هذا الاختبارَ الأول لسيارة "Model X" التي أطلقت عام 2015، وتتميز بأبواب جناح الصقر التي تفتح بشكل عامودي. وتبدأ أسعارها من 82500$، رغم أن سعرها المفترض يزيد عن 100 ألف دولار.